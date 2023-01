100 milliós mérföldkőhöz ért GitHub

A Microsoft tulajdonában lévő GitHub közleménye szerint már több mint 100 millió fejlesztő használja a szolgáltatást. A redmondi cég öt éve még 28 millió felhasználóval vásárolta fel a felületet, aminek felhasználói bázisa 2019-ben 40 millió, 2021-ben már 73 millió főre nőtt. A GitHub hosszú utat tett meg 2008-as indulása óta, mostanra már a különféle előfizetős csomagok pedig évente mintegy 1 milliárd dollár bevételt hoznak a cégnek.

Thomas Dohmke, a GitHub vezérigazgatója szerint a fejlesztői szerepkör mára egy tágabb fogalom vált, és már nem szigorúan csak a programozók esetében használható, de más kóddal, dizájnnal és technikai dokumentumokkal foglalkozó felhasználók esetében is, akik szintén hozzájárulnak a nyílt forráskódú projektekhez vagy tudományos kutatásokhoz.

A GitHub 100 milliós felhasználói száma impozáns, főleg hogy a SlashData becslése szerint világszerte 24 millió aktív szoftverfejlesztő lehet, a szakemberek közül mintegy 19 millióan JavaScriptet használnak, és legtöbben az arra építkező Microsoft TypeScriptet. Az IDC piackutató cég szerint a világ teljes időben dolgozó fejlesztőinek 75 százalékát a Java-fejlesztők teszik ki.

A GitHub adatai arról is árulkodnak, hogy a fejlesztői erőforrás már kevésbé koncentrálódik az Egyesült Államokra: a szolgáltatásnak körülbelül 17 millió felhasználója van az Egyesült Államokban, ami ugyan így még mindig a legnagyobb szeletet teszi ki, de a szolgáltatás előrejelzése szerint India (10 millió) 2025-re meg fogja előzni ilyen téren az Egyesült Államokat.

Hozzá kell tenni, hogy a platformot a Microsoft is igyekszik egyre vonzóbbá tenni, például az OpenAI startupba való komoly, több millió dolláros befektetésekkel. Tavaly nyáron vált használhatóvá a két cég közösen fejlesztett Copilot eszköze is, ami valós időben tesz javaslatokat a programozónak a következő programsor megírására, az addig begépelt kódok alapján. A Copilot egy hónap alatt 400 000 felhasználót vonzott magának, miután a júliusban elérhetővé vált a magánszemélyek számára is. A programozási segéd novemberben bővült tovább a Hey, GitHub nevű funkcióval is, aminek köszönhetően már hangutasításokkal hajtsák is végrehajthatók egyes kódolási feladatok.