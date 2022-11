Helycserés támadás a GitHub legnépszerűbb nyelveket mutató listáján

A GitHub idei Octoverse jelentése szerint a felületén található projektekhez főleg a JavaScript, Python, Java, TypeScript és a C# programozási nyelveket használják a fejlesztők, így a legnépszerűbb nyelvek listája nem változott túl sokat a tavalyihoz képest. Esett viszont a PHP népszerűsége, ami a hatodik helyről a hetedikre csúszott a C++ miatt, a top 10-es listát pedig a Shell, a C és a Ruby zárja, előbbi kettő helyet is cserélt egymással. A Ruby egyébként 2018 óta végez mindig ugyanígy a tizedik helyen.

A leggyorsabb tempóban a Hashicorp Configuration Language (HCL) nyelvet használók közössége növekszik, ami 56 százalékot nőtt a tavalyi évhez képest, és 50 százalékkal többen nyúlnak a Rusthoz is. A TypeScript 37,8 százalékot nőtt, és szintén emelkedő számban használják a fejlesztők a Lua, a Go, a Shell, a Makefile, a C, a Kotlin és Python nyelveket. A GitHub szerint a Go népszerűségének növekedéséhez nagyban hozzájárul egyébként a Docker és a Kubernetes népszerűsége, illetve általánosságban a felhőfejlesztés iránti érdeklődés.

A GitHub listája kissé eltér a RedMonk legújabb indexétől, ami a GitHub projekteken felül a StackOverflow adatait is figyelembeveszi, ott a top 10 nyelv a JavaScript, Python, Java, PHP, C#, CSS, C++, TypeScript, Ruby, C és a Swift, a Rust pedig mindössze a 19. helyen trónol. A GitHub rangsorában a Rust bár a feltörekvő, gyorsan növekvő nyelvek közt szerepel, a top 10-hez még nem elég.

A közreműködők számát tekintve a legnagyobb nyílt forráskódú projekt a Microsoft keresztplatformos kódszerkesztője, a VS Code, amit több mint 19800 fejlesztő pofoz, ezt követi az otthoni automatizációs készlet, a Home Assistant 13500 közreműködővel. A Google Flutter UI keretrendszer a harmadik helyen említhető 12400 contributorral.

A GitHubot összességében már 94 millió fejlesztő használja, közössége éves viszonylatban 27 százalékot nőtt, ami azt jelenti, hogy egy év alatt 20,5 millió felhasználóval bővült.