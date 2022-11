Hangalapú programozásra ösztönöz a GitHub

Mostantól hangalapú irányítással is programozhatnak a GitHub felhasználói a júniusban bevezetett kódolást könnyítő megoldás, a Copilot részeként. Az új funkciót a vállalat az éves GitHub Universe konferencián jelentette be, a vitatott AI-alapú szolgáltatásának népszerűsítésére, és a kódolás jövőjével folytatott kísérleti próbálkozások folytatására.

A hangalapú megoldás más asszisztensekhez hasonlóan a „Hey, GitHub” felszólításra kezd fülelni, és teljesíti a programozók természetes nyelven adott parancsait. Egyelőre a megoldás főleg a gépelés kiváltására képes, ami különösen a hozzáférhetőségi szempontok miatt fontos. Az asszisztens megkérhető, hogy navigáljon egy adott sorra, szúrjon be egy sort, futtassa le a programot, vagy kapcsoljon ZEN módra. Sőt, ahogy a Copilot, úgy a hangalapú megfelelője is képes kiegészíteni a programsort a már begépelt kódok alapján, vagy összefoglalót is tud adni egy-egy részletről a bejelentés szerint.

Maga a Copilot megoldáscsomag 60 napos ingyenes próbaidőszakot követően havi 10 vagy évi 100 dollárért használható. Ezen belül a hangalapú parancsadási lehetőség kipróbálására egyelőre várólistán keresztül lehet bejelentkezni. A funkció használata is egyelőre csak a Microsoft Visual Studio Code nyílt forráskódú kódszerkesztőjére korlátozott, de ez természetesen további fejlesztői környezetekre is kiterjed majd a GitHub ígérete szerint. Persze amennyiben a kísérleti funkciót a csapat érdemesnek látja a továbbfejlesztésre.

Jogszerű egyáltalán?

A bejelentés különösen érdekes az ídőzítés szempontjából, mivel a Copilot kapcsán pont múlt héten indítottak csoportos pert a GitHub, a tulajdonos Microsoft és az OpenAI ellen. Sokan a kezdetek óta vitatják a Copilot (és más interneten betanult, mesterséges intelligencia megoldások) jogszerű működését, ugyanis betanulás során a modell válogatás nélkül dolgozta fel a kódokat, ami a biztonsági aggályok mellett szerzői jogi kérdéseket is felvet.

Matthew Butterick és a Joseph Saveri Ügyvédi iroda álláspontja szerint az MI-nek is jogszerűnek és elszámoltathatónak kell lenni, de az indítványuk szerint a Copilotra jelenleg ez nem igaz. A vizsgálat eredményére még biztosan hónapokat kell várni, addig is a GitHub láthatóan folytatja a Copilot bővítését és terjesztését a fejlesztők körében.