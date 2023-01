Szorosabbra fűzi a szálakat a Microsoft és az OpenAI

Több hét híresztelés után a Microsoft hétfőn hivatalosan is bejelentette, hogy egy újabb, több éves multimilliárdos befektetést hajt végre a ChatGPT-t fejlesztő OpenAI-ban. A redmondi vállalat konkrét összeget nem közölt, de a hónap elején felreppent pletykák alapján körülbelül 10 milliárd dollárról lehet szó. Az új megállapodás ezzel a Microsoft korábbi, 2019-es, majd 2021-es befektetéseit követően már a két vállalat közti partnerség harmadik szakasza.

A két cég közti kiterjesztett együttműködés nem csak az OpenAI MI-technológiáinak fejlesztését, valamint kereskedelmi forgalomba hozatalát gyorsíthatja fel, de a Microsoft is profitálni fog belőle azzal, hogy egyre több saját termékébe integrálhatja valamilyen módon a startup technológiáit, eddigi híresztelések alapján többek közt eddig a GPT-3 generatív nyelvi modell felhasználását tervezik a Microsoft Bing keresőmotorban, illetve az Office programcsomag egyes szoftvereiben.

Az OpenAI eddig a Microsoft Azure felhőszolgáltatás fejlesztésében működött közre, miután az Microsoft az első egymilliárd dolláros támogatást befektette, és az OpenAI exkluzív felhőalapú számítástechnikai szolgáltatójává vált. A redmondi vállalat vezetője, Satya Nadella közleményében úgy fogalmaz: az OpenAI-jal közös céljuk „a mesterséges intelligencia, mint új technológiai platform demokratizálása”.

A hír pár nappal azután érkezik, hogy a technológiai ipar eminenseként is említett Microsoft bejelentette, hogy március végéig legalább tízezer munkavállalótól válik meg egy szélesebb körű költségcsökkentési intézkedés részeként, melynek egyik legfelkapottabb játékfejlesztő stúdióját, a Halo franchise-t fejlesztő 343 Industriest is érintették a leépítések. Nadella akkor azt is közölte, hogy a cég a jövőben folytatja az olyan stratégiai jelentőségű területekbe való befektetést, mint a mesterséges intelligencia.

Ugyan a ChatGPT és a DALL-E az elmúlt hetek legforróbb beszédtémáivá váltak, és láthatólag a Microsoft igyekszik minél erősebben ütni a vasat és előnyt szerezni magának, a kockázatok sem mellékesek. Az eddig felmerült etikai aggályok közt említhető többek közt a szöveggenerátor elfogultsága, vagy a félrevezető információk terjesztése. Egyes szakértők szerint a problémás felhasználási módok negatív publicitást generálhatnak az eszközöket használó cégek számára.

Azonban ez kétségkívül óriási lehetőség a Microsoft számára, amivel megerősítheti pozícióját az MI területén egyre fokozódó versenyben, az OpenAI-nak pedig kellő lökést biztosíthat ahhoz, hogy valóban monetizálni tudja a ChatGPT-t egy fizetős szolgáltatás révén, mely elkerülhetetlenné vált az egyre növekvő számítási költségek fedezése miatt.