A vártnál is nagyobbat ment a TSMC tavaly év végén

Semmilyen szinten nem látszik fel a felvevőpiac szenvedése a világ legnagyobb chipgyártójának, a TSMC-nek eredményein, a cég az előzetes várakozásoknak megfelelően az év utolsó negyedévében rekord profitot termelt, illetve általában véve pénzügyi szempontból remekelt az 2022-es esztendő hajrájában - derül ki a vállalat ma közzétett üzleti jelentéséből.

Az Apple-hez és más, jelentős piaci tényezőknek gyártó cég az év utolsó negyedévében 9,72 milliárd amerikai dollárnak megfelelő tajvani dollár nettó profitot termelt, ami rekord mértékű, 78%-os pozitív változás az egy évvel korábbi adatokhoz képest, egyben jelentős mértékben felülmúlja az előzetes elemzői várakozásokat, melyek a felvevőpiaci folyamatokból kiindulva szerényebb profitot vártak a vállalattól. A cég negyedéves árbevétele eközben 26,75-kal, 19,93 milliárd dollárnak megfelelő tajvani dollárra nőtt - derül ki a jelentésből.

Mindezt úgy sikerült a gyártónak összehoznia, hogy a megrendelői kevés kivételtől eltekintve legjobb esetben is stagnálnak vagy jelentős pofonokat kaptak az év utolsó időszakában. Elemzők szerint a globális IT-piac megtorpanásával, illetve a chiphiány jelentős enyhülésével zömében az alacsonyabb szintű félvezetőáramköröket gyártó cégek, esetleg a memóriagyártók zuhanhattak meg, az összetett rendszerprocesszorok gyártására továbbra is jelentős igény mutatkozik, mely egyébként a TSMC szerint a jövőbeni növekedés további záloga is egyben.

Mindez nem jelenti azt, hogy a TSMC teljesen immunis maradt volna a globális gazdasági folyamatokra, így a cég piaci értékét is magával rántotta a tech szektor általános mélyrepülése, ami 2022-ben a vállalat tőzsdén jegyzett értékének 27,1%-os csökkenésével járt.

A vállalat a megelőző üzleti periódusban, október végén arról számolt be, hogy mintegy 10%-kal csökkenti 2022-es beruházási keretét, illetve a korábbiaknál óvatosabb hangot ütött meg a 2023-as évben várható piaci keresletet illetően.