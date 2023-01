Lelassult az App Store növekedése

Az Apple minden januárban nyilvánosságra hozza, hogy 2008 óta mekkora összeget fizetett ki összesen az alkalmazásaikat és szolgáltatásaikat App Store-on keresztül terjesztő fejlesztőknek. Az adatpont főleg az elemzők és a cupertinói cég befektetőinek fontos, mivel többek közt olyan trendekre világíthat rá, minthogy például megtorpant az alkalmazásbolt növekedése.

A cég keddi közleménye szerint az appbolt a 2022-es évvel már 320 milliárd dollárt generált a készítőknek, ami 60 milliárd dollárral több, mint a tavaly közölt 260 milliárd dolláros szám. A cég tavalyi közlése alapján 2021-ben is nagyjából 60 milliárdot fizetett ki a fejlesztőknek.

A fejlesztők a bruttó bevétel 70-85 százalékát kapják meg a bevételből, attól függően, hogy a kedvezményesebb, csökkentett mértékű jutalékot vonja le tőlük a platform, vagy a 30 százalékos "Apple-adót". A CNBC elemzése szerint ha minden egyes külső fél 30 százalékos sarcot fizetne a vállalatnak, akkor az App Store több mint 85 milliárd dollár bevételt termelt volna tavaly, 15 százalék esetén pedig a becsült bruttó kevesebb, mint 70 milliárd dollár lenne.

Ezek persze csak becslések, mivel nem lehet tudni, hogy a fejlesztők milyen arányban fizettek 15-30 százalékokat. A cupertinóiak szerint is csak pontatlan következtetésekre lehet jutni a kifizetésekből kiindulva, mivel figyelembe kell venni az App Store Small Business Program keretében kínált még alacsonyabb jutalék lehetőségét is, ami az évi egymillió dollár alatti bevételt generáló alkalmazásgyártók számára érhető el.

Az Apple közleménye szerint 2022 rekordévnek számított előfizetések tekintetében, 900 millióan használtak valamilyen fizetős szolgáltatást, szemben a 2021-es 745 millióval. Ebbe minden App Store-on keresztül intézett előfizetés beletartozik, nem csak a cég olyan saját szolgáltatásai, mint az Apple TV+ vagy a Music.

A kedden közzétett friss számok viszont arról árulkodnak, hogy az App Store növekedése tavaly lassuló tempóra váltott, ami a befektetők számára kiemelt jelentőséggel bír, lévén a cupertinóiak egyik legfontosabb profittermelőjének számít. Az Apple szolgáltatási üzletága 2022-ben 78,1 milliárd dollárra nőtt, ami 14%-os növekedést jelent, ami szintén lassulást mutat a 2021-es költségvetésben mutatott 27%-os növekedési ütemhez képest.

Erik Woodring, a Morgan Stanley elemzője szerint az App Store nettó bevétele hat hónapon keresztül csökkent tavaly júniustól novemberig, majd decemberben ismét növekedett. Az elemző szerint idén az alkalmazások eladásai nőhetnek, és a tavalyi év végi, egyes nemzetközi piacokon eszközölt áremelés is az Apple javára válik.

Az appboltnak nem volt könnyű éve, miután perek és trösztellenes intézkedések középpontjába került feltételezett piactorzító hatása miatt, ráadásul több változást is eszközölnie kellett. Hollandiában például egy trösztellenes rendeletnek való megfelelés eredményeként lehetővé tette a társkereső alkalmazások számára, hogy harmadik felek fizetési rendszereit is használhassák. A cég a múlt hónapban lazított az árazáson is, már több mint 700 új árpont közül választhatnak a szolgáltatásaikat értékesítő fejlesztők.

A kihívások ellenére az Apple App Store üzletága tovább növekszik, hetente már több mint 650 millió felhasználó keresi fel az appboltot 175 régióból.