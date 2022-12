Lazít a gyeplőn az Apple: átalakulnak az App Store árai

Régóta fennálló szabályzatán módosít az Apple egy korábbi csoportos per nyomására, melynek révén több lehetőséget és rugalmasságot kínál fel az App Store-on keresztül értékesített szolgáltatások árszabásában. Az App Store-ban a fejlesztő határozza meg az alkalmazások árát, azonban ebben nincs teljesen szabad keze: az Apple ugyanis fix szinteket határoz meg, ezekből választhatja ki az app készítője a neki megfelelőt.

Az ingyenes szint fölött az első árpont (dollárban nézve) eddig 99 cent volt, ennél kevesebbet nem lehetett kérni egy fizetős alkalmazásért, míg az előfizetések esetében 49 cent volt a minimális érték. A lehető legmagasabb összeget pedig 999,99 dollárban (kb. 394 ezer forint) határozták meg eddig. A friss módosítással a lehetséges legalacsonyabb ár az új díjszabások értelmében 29 centnél kezdődik, míg a felsőérték 10 ezer dollárra módosult (ez már durván 4 millió forint), amiben az egyik látható nagy újdonság a kerek értékek használata. Az ezer dollár feletti árcímke használatát azonban kérvényezni kell.

Biztonságkritikus rendszerek, rekordidő alatt (x) Az autóipari beszállítók szegmensében egyedülállóan agilis szervezeti egységet hoz létre a thyssenkrupp. Az autóipari beszállítók szegmensében egyedülállóan agilis szervezeti egységet hoz létre a thyssenkrupp.

Biztonságkritikus rendszerek, rekordidő alatt (x) Az autóipari beszállítók szegmensében egyedülállóan agilis szervezeti egységet hoz létre a thyssenkrupp.

Az elsőre meredeknek tűnő 10 ezer dolláros plafon Carolina Milanesi, a Creative Strategies elemzője szerint arra utalhat, hogy az Apple a jövőben magasabb árú ajánlatokra készül, akár a kiterjesztett- és virtuális-valóság headsetjével kapcsolatban. Az elemző szerint az eszközhöz fejlesztett videójátékok és alkalmazások az eddig megszokottnál drágábbak lehetnek.

A 600 új lehetőség bevezetésével így összesen már 900 árpont közül választhatnak a fejlesztők, akár 10 centes pontossággal. Az új árpontok fokozatosan emelkednek 10 centenként tíz dollárig, a 10-50 dolláros kategóriában 50 centenként, és így tövább. Adottá válik a lehetőség a fejlesztők számára továbbá, hogy egy lokális App Store árazása legyen egységesen érvényes a világ többi régiójában is, illetve az új, árképzést segítő eszközök könnyítik meg számukra az árak meghatározását a különböző országokban és régiókban. Az új árazási opciók az előfizetések esetében a héten lépnek érvénybe, a bevezetés fokozatosan zajlik a jövő évre átnyúlva.

Az amerikai technológiai óriás időnként a különböző régiókban is igazít az árakon: tavaly csökkentett az euróövezetben, hogy kiigazítsa a valutákat és az adókat, így sok alkalmazás kikiáltási ára 1,09 euróról 99 eurócentre csökkent. Október 5-től egyes országokban ismét módosult az alkalmazásbolt árazási modellje, az adott szintekhez tartozó, euróban kifejezett árak felfelé módosultak, ami érvényes az alkalmazásokra, valamint az alkalmazáson belüli vásárlások áraira is. A cég sejthetően a helyi valuták dollárral szembeni árfolyamcsökkenése miatt emelt, amivel az Apple termékek európai drágulását is magyarázták korábban.