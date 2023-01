Műholdas üzenést hoz a Qualcomm az androidos mobilokra

Együttműködési szerződést kötött a Qualcomm és az Iridium Communications egy kétirányú műholdas kommunikáción alapuló üzenetküldő szolgáltatás indításához, ami Android operációs rendszert futtató okostelefonokhoz érkezik – jelentette be a chipgyártó a Las Vegas-i CES expón. A Snapdragon 8 mobilplatformra építő Snapdragon Satellite nevű szolgáltatás 2023 második felétől válik elérhetővé az első régiókban, és nem csak a „prémium Android okostelefonokon”, de laptopokon, járműveken, táblagépeken is aktiválható lesz.

A Qualcomm technológiájával a szolgáltatásban küldött üzenetek az Iridium alacsony pályán keringő műholdakból álló hálózatán keresztül jutnak el a címzettekhez, ami az Apple-partner Globalstar egyik fő versenytársának számít. A tájékoztatás szerint a segélyszolgálatok koordinációját a GPS-alapú eszközöket készítő Garmin felügyeli majd a Garmin Response csapattal. A Qualcomm továbbá kijelentette, hogy nem csak vészhelyzetekben lesz hasznos a szatelitkommunikáció, hanem a távoli, vidéki és offshore helyeken való tartózkodáskor is, tehát a segélyhíváson túl is elérhetők lesznek üzenetküldési lehetőségek.

A szolgáltatást a Snapdragon 8 Gen 2 lapkakészlettel felszerelt eszközök kezdik el támogatni az év második felében, további részletekkel később szolgál a chipgyártó.

A Qualcomm pár hónappal azután jelentette be a hírt, hogy az Apple a tavaly őszi éves bemutatóján szatelitkommunikációs segélyhívási funkciót mutatott be az iPhone 14 csúcsmodellel együtt, amely szolgáltatás nemrég Európa egyes országaiban is elrajtolt. A cupertinóiak mobiljai szintén használják a Qualcomm chipjét a műholdakkal való kommunikációhoz.

A legfrissebb szivárgások alapján a pár hét múlva bemutatkozó Samsung Galaxy S23 család is valamilyen formában támogatni fogja a műholdas kommunikációt. Az ETNews jelentése szerint a dél-koreai cég az Iridium műholdkommunikációs vállalattal partnerségben vezeti be a technológiát, ami hang- és adatkommunikációs szolgáltatásokat képes nyújtani. Az S23 készülékekkel így jó eséllyel (és a versenytársakat látva) eleinte szöveges üzenetek és kisebb képek küldésére lesz lehetőség ilyen módon, a gyártó csak egy rendkívül kisméretű antennát tud hasznosítani a célra.

A nagyobb vállalatok kitartóan ölnek energiát és pénzt a műholdas kapcsolat kiépítésébe, ami bár segít a rosszul (vagy egyáltalán nem) lefedett területek problémáján, a műholdak mégsem tudják pótolni a hagyományos mobilhálózati tornyokat, lévén a kínált sávszélesség szűkös. A csatlakozási lehetőség célja, hogy segítse a hálózat nélküli zónák felhasználóit, hogy elérjék szeretteiket és a különféle segélyszolgálatokat, amikor válsághelyzetben vannak.

Korábbi cikkünkben bővebben is taglaltuk a kérdést, hogy lufi-e, vagy lehetőség a műholdas segélyhívás, ami láthatóan a következő fontos trend a mobilgyártóknál.