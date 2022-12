Újságírók után kémkedett a TikTok

Újságírók utáni kémkedéshez használta fel a TikTok belsős auditcsapata a népszerű videós alkalmazást, írta meg belsős levelezésre hivatkozva a The Guardian, majd a Financial Times és a The Verge. A riporterek fizikai mozgásáról árulkodó helyadatokhoz a ByteDance alkalmazottai jogtalanul fértek hozzá. A műveletet vezető Chris Lepitakot ennek következményeként elbocsátották, aki egyben a cég belső vezető auditoraként is dolgozott, valamint a kínai manager, Song Ye is lemondott.

A dolgozók az egyes újságírók IP-címét is felhasználták ahhoz, hogy kiderítsék, egy helyen tartózkodnak-e a belsős információk szivárogtatásával vádolt alkalmazottakkal. A levelezések alapján a célpontok közé tartoztak a BuzzFeed, a Financial Times újságírói, és bár a próbálkozások nem hoztak eredményt, a ByteDance négy személyzeti tagja jogosulatlanul fért hozzá az információkhoz.

A ByteDance vezérigazgatója, Rubo Liang csalódottságát fejezte ki, hozzátéve, hogy az eset tovább rontja az évek óta nemzetbiztonsági kockázatként emlegetett kínai cég megítélését. Ezzel ugyanis teljesen hitelét vesztette a cég korábban többször hangoztatott állásfoglalása, miszerint nem követ nyomon amerikai felhasználókat, hangsúlyozva a kormány tagjait, aktivistákat, közéleti szereplőket és újságírókat. Tovább árnyalja a képet, hogy projektben részt vett a vállalat biztonsági és adatvédelmi főnöke, továbbá a TikTok globális jogi megfelelésért felelős vezetője is tudott róla, nem mellesleg a ByteDance kínai alkalmazottai is jóváhagyták.

A Financial Times közleménye szerint teljesen elfogadhatatlan az újságírók utáni kémkedés, a munkájukba való beavatkozás vagy a források megfélemlítése. A Forbes elmondása szerint a ByteDance több újságíróját is megfigyelte, köztük olyanokat is, akik korábban a BuzzFeednél dolgoztak épp a TikTok adatvédelmi problémáival és kémkedéssel kapcsolatos ügyeken.

Washington és a TikTok kapcsolata régóta zaklatott, a törvényhozók és a Biden-kormányzat régóta hangoztatja a kínai vállalattal kapcsolatos biztonsági aggályait. A kongresszus hosszas huzavona után nemrég elfogadta a törvényjavaslatot is, amely megtiltja a kormányzati alkalmazottak számára a TikTok letöltését és használatát a kormányzati eszközökön, ez jelenleg még Joe Biden aláírására vár.