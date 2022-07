A Google kereső tortájába is beleharap a TikTok

Már nem csak a közösségi médiában szorongatja versenytársait a TikTok, de az interneten kereső felhasználók közt is egyre nagyobb teret követel magának. A Google által gyűjtött adatok szerint a Z-generáció (15 és 24 év közöttiek) közel 40 százaléka információkutatáskor inkább a TikTokot és az Instagramot használja, mint a Google keresőt és térképet - számolt be az amerikai felhasználókat vizsgáló belsős Google-jelentés eredményeiről a TechCrunch. A Google alelnöke, Prabhakar Raghavan szerint ez egy újfajta mindset a fiatal netezők részéről, amit a cégnek is le kell követnie.

A leggyorsabban felfutó közösségimédia-alkalmazásnak számító TikTok pár év alatt vált rendkívül népszerűvé, sikeres funkcióit a konkurensek is magukévá tették, az Instagram és a Snapchat például a rövid videós appról másolta a Reels és Spotlight fejlesztéseket. A TikTok formátuma azonban arra is hatással van, hogyan keresnek információt a neten a fiatalabb korosztály képviselői, ebben a tekintetben újabb trend rajzolódik ki.

A Google ennek hatására a jövőben olyan újításokat tervez bevezetni, amik vonzóbbá tehetik a keresőmotort a fiatalabbak számára, például egy fejlesztést, aminek segítségével a mobiltelefon kamerájával átpásztázva egy területet a felhasználó rögtön információt kapna a környező objektumokról, vendéglátóhelyekről. Raghavan szerint látható, hogy a Z-generációt összességében a vizuálisan gazdagabb formátumok érdeklik, ha keresésről és tartalmak felfedezéséről van szó. A Google térkép már próbál igazodni ehhez, például a kiterjesztett valóság bevezetésével a navigációban, hamarosan pedig egy új 3D mód és immerzív nézet is elérhetővé válik a szolgáltatásban.

A vizuális tartalmakra való hangsúlyeltolódás a kereső jövőjére is hatással lesz, az ügyvezető szerint a változások jól lekövethetők, ha a múltba nézünk: míg korábban a netezők pár kulcsszó beírásával jutottak el az őket érdeklő linkekhez, manapság már egyes országokban a keresések 30 százaléka hangvezérléssel történik, a felhasználók egy része már nem bíbelődik a gépeléssel sem. A Google tavaly megerősítette továbbá, hogy dolgozik azon, hogy a kereső képes legyen az Instagram- és TikTok-videók indexelésére. Kifejezetten TikTok-videóra keresni egyébként már most is lehetséges, amennyiben a felhasználó a kulcsszavak után a "tiktok" keresőszót írja. A TikTok emellett a szintén Alphabet tulajdonában lévő YouTube felhasználóit is hódítja, aminek az Insider Intelligence előrejelzése szerint számokban mérhető hatásai lesznek a jövőben: az előrejelzések szerint a TikTok hirdetési bevétele 2024-re megelőzi a YouTube-ét.

Korábban mi is írtunk bővebben arról a felvetésről, hogy a Google kereső a találatok minősége szempontjából hanyatlik, egyre nehezebb feladat előásni a releváns, jó minőségű organikus találatokat, mivel a toptalálatok listáján átvették az uralmat a hirdetések és a generált szeméttartalom. Ezért sokan az őket érdeklő kérdésekre válaszokat inkább más felületeken, például a Redditen keresnek. Michael Spencer adattudós szintén arról beszélt, hogy a fiatal korosztály már másként néz utána az őt érdeklő dolgoknak: mobilon a TikTokon keresnek, preferálják a hangalapú keresést is, vagy a Redditen keresnek a Google-ön keresztül.