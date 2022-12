Leteszi a fegyvert a szabadalmakon marakodó Ericsson és az Apple

Szabadalmi keresztlicenc-szerződést kötött az Ericsson és az Apple, így lezárul az iPhone-okban felhasznált, 5G vezeték nélküli szabadalmak használatáért fizetett jogdíjak körül kialakult vita. A távközlési berendezéseket gyártó svéd vállalat elmondása szerint a többéves megállapodás biztosítja a mobiltechnológiákkal kapcsolatos alapvető szabadalmak felhasználását, egyben egy elhúzódó jogi vita lezárulása. A pénzügyi részleteket nem hozták nyilvánosságra a felek.

Az időzítés azért is fontos, mert az Apple állítólag már gőzerővel dolgozik azon, hogy a Qualcomm chipjeit saját 5G modemre váltsa le, a megállapodással pedig újabb akadály gördül el az útjából. Az iparági szivárgások alapján a cupertinóiak 2023-ban már a saját komponenst használhatják.

Az Ericsson 5-5,5 milliárd svéd korona szellemi tulajdon értékesítéséből befolyt bevételt jelez előre a negyedik negyedévre, a friss megállapodást és a már folyamatban lévő, egyéb szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos üzleteket is beleértve.

A két vállalat régóta marakodik a celluláris technológiák miatt: 2015-ben szintén szabadalomvita volt terítéken, miután a korábbi szerződéses feltételek újratárgyalása során nem sikerült közös nevezőre jutni. Ekkor az Apple már hivatalosan is azzal vádolta a svédeket, hogy azok értéktelen szabadalmakat is az LTE-szabványhoz kötöttek és ilyen (kötelező) formában licenceltettek. A másik vád szerint mindezen szabadalmakért az Ericsson ráadásul irreálisan magas díjat követelt. Év végére a két vállalat peren kívüli megegyezéssel zárta a jogdíjvitát, mely a 4G-LTE licencek mellett a korábbi, illetve a jövőbeni 5G-s szellemi tulajdon felhasználását is tartalmazta.

A megállapodás időtartama hét év, ahogy azonban közelgett a megújulás ideje, az ellenségeskedés ismét megkezdődött: az Ericsson 2021 októberében indította meg a pert az Apple ellen a jogdíjak csökkentésére irányuló kísérletei miatt, míg az Apple ugyanezen év decemberében ellenpert indított, amiért az Ericsson szerinte tisztességtelen nyomásgyakorlási taktikát alkalmazott a megújítás érdekében. Az Ericsson idén januárban újabb pert indított az 5G licencek miatt.