Utolérte az infláció a felhőt is

Míg a nyilvános felhőpiacon jó ideig jellemzően árcsökkentési hullámok jellemezték a szolgáltatásokat, és aktív árverseny zajlott a szolgáltatók közt az ügyfelekért, a jelenlegi gazdasági helyzetben a tendencia megfordul. A Canalys piackutató cég október végi előrejelzése szerint jövőre a nyilvános felhőszolgáltatások ára csaknem harmadával fog drágulni Európában az energiaárak és a növekvő hitelfelvételi költségek miatt, míg az amerikai piacon ötödével emelkedhetnek az eddigi értékek. A cég elemzője szerint egyes adatközpont-szolgáltatóknál már négyszeresére ugrottak az energiaköltségek.

A Google is drágulást jelentett be a Cloud Storage szolgáltatásnál, ami két hullámban valósul meg: október elseje óta hatályos az új termékekre vonatkozó árszabás, 2023. április elsejétől a már meglévő termékek ára is nő, így az ügyfelek több hónapnyi időt kapnak a felkészülésre.

Az adatok felhőből való kihelyezése esetén például Európában az eddigi gigabájtonként 0,01 dollár helyett 0,02 dollár lesz az irányadó. Amennyiben a tároló forrása Latin-Amerikában található, vagy a céltároló, illetve Google Cloud szolgáltatás van Latin-Amerikában, az adatok áthelyezése a többi kontinens eddigi 0,08 dollár/GB árazásáról 0,14 dollár/GB-ra nő. A Coldline szolgáltatás 10 ezer műveletenként meghatározott alapára a legtöbb régióban duplájára emelkedik.

A világjárvány időszaka alatt a távmunkára váltás felhajtotta a felhőpiacot is, aminek fő haszonélvezői az együttesen európai piac háromnegyedét lefedő AWS, a Microsoft és a Google voltak, az elmúlt időszakban jellemzően negyedévente 30 százalék feletti növekedést produkált a szegmens.

A Canalys elemzője, Steve Brazier szerint azonban a folyamatosan bővülő felhőinfrastruktúra költségei hihetetlenül drágává kezdenek válni. Negyedévről negyedévre egyre komolyabb tőkebevonás látható az iparágban, a top hét hiperskálázó szolgáltató kiadása év végére elérheti a 140 milliárd dollárt, amibe belertartoznak az épületek, a hálózati eszközök és más IT-berendezések. A világszerte szállított szerverek fele év végére a hét legnagyobb szolgáltatóhoz kerülhet.

A Dell'Oro Group becslései szerint 2023-ban azonban a számítógépes szerverekkel és adattároló eszközökkel telezsúfolt adatközpontokra fordított kiadások várhatóan lelassulnak: mindössze 7%-ra teszi a növekedést, ami 79 milliárd dollárra emelné a piacot. Ez rossz hír az olyan félvezetőgyártó cégeknek, mint az Nvidia, a hálózati eszközöket gyártó cégeknek és a számítási felhő ökoszisztémájának más vállalatai számára.

A 2022 harmadik negyedévben az Amazon Web Services bevételben és nyereségben is elmaradt a várttól, és a toborzás is leállít a cloud computing részlegen. A Microsoft Azure felhő üzletága (MSFT) váratlan lassulást jelentett a felhő növekedésében. Ami az Alphabet (GOOGL) Google-t illeti, a felhő üzletág megelőzte az előrejelzéseket, de továbbra sem termel nyereséget. A felhős részleg működési vesztesége az időszakban 699 millió dollár volt legutóbb a korábbi időszak 644 milliárd dollárjához képest. A megelőző negyedévben produkált egyébként 858 millió dolláros veszteséghez képest azonban már mégis csak kevesebb.

A cég októberben jelentette be, hogy hat régióban bővíti infrastruktúráját: Ausztriában, Csehországban, Görögországban, Norvégiában, Afrikában és Svédországban létesít központokat, korábban pedig már bejelentette a 2023-ban induló párizsi, madridi, columbusi és dallasi bővítést. A Google Cloud ezzel már 41 régióban lesz jelen.