A Python vezeti az IEEE programozási nyelveket rangsoroló listáját

A tavalyihoz hasonlóan idén is a Python landolt az IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) nemzetközi szakmai szervezet programozási nyelveket rangsoroló éves listájának tetején, ami azoknak próbál iránytűt mutatni, akik a következő programozási nyelvük elsajátításán gondolkodnak. Az IEEE listájának „vanilla”, azaz Spectrum verzióját kilenc metrika alapján állítják össze, köztük vannak a Google-keresésekből származó, valamint a GitHubon és a Stack Overflow-n gyűjtött adatok is (ami alapján egyébként a kritikusabb programozói réteg szkeptikusan áll a kimutatás hitelességéhez). Az interaktív formában böngészhető jelentés egy másik változata (Jobs) kimondottan a munkaerőpiac felé súlyoz (figyelembe veszi például a CareerBuilder és az IEEE álláskereső oldalának adatait), illetve nézhető egy Trending lista, ami azt mutatja, mely nyelvek népszerűek éppen.

A Spectrum (és a Trending) lista első helyen tanyázó Pythont a C, a C++ és a C#, majd a Java, az SQL és a JavaScript követi, nyolcadik helyen pedig a Rust - a C különféle variánsai együttesen egyébként lenyomnák a Pythont. A listán már különbontva szerepel a TypeScript a JavaScripttől, ezzel is magyarázható, hogy az elmúlt évek során jelentős léptékben felfelé kúszó JavaScript most látványosan visszaesett, a TypeScripttel együtt számolva is mintegy 30 százalékkal veszíthetett népszerűségéből.

Már Java alapokon hasít a Tesco útvonaltervező motorja (x) A Pythont Java váltotta, az eredmény pedig tizenhatodára csökkent futásidő, félmillió font megspórolt cloud költség és kevesebb üzemanyag. A Pythont Java váltotta, az eredmény pedig tizenhatodára csökkent futásidő, félmillió font megspórolt cloud költség és kevesebb üzemanyag.

A munkaerőpiacra fókuszáló jelentés tanulsága pedig, hogy ha a szakmában való boldogulásról van szó, az SQL az első helyezett, amit követnek a Java, a Python, a JavaScript, a C változatok, majd a HTML és a TypeScript nyelvek. Mivel az SQL tavalyi listán még 10. helyen szerepelt, kérdés, hogy ugrott ekkorát a keresett készségek között. Stephen Cass, a jelentés egyik szerzője az eredményt annyival egészítette ki, hogy a munkaadók nem kifejezetten magában SQL kódereket keresnek, hanem egy adott nyelv szakértőjét keresik általában plusz kiegészítve az SQL-lel, ami a modern applikációkban egyre megkerülhetetlenebbnek tűnik.

A Lightcast (korábban Emsi Burning Glass) nyár elején közzétett, álláshirdetések millióit vizsgáló jelentése szintén az mutatja, hogy a legtöbb munkaadó az SQL és a Python ismeretét kéri, amire magyarázatot adhat, hogy a szervezeteknek kiterjedt mértékben van szükségük van az SQL-re, amelyet elsősorban relációs adatbázisok kezelésére és lekérdezésekhez használnak, hogy hatékonyan tudják kezelni és elemezni felgyűlt adataikat.