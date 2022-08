Továbbra is szárnyal a Python népszerűsége

Egy évvel azután, hogy tavaly októberben először sikerült átvennie a vezetést, a Python ismét első helyen végzett a havonta frissülő, mérsékelten reprezentatív TIOBE indexen – mutatja a nemrég közzétett augusztusi lista. A Python két százalékpontot erősödött a megelőző hónaphoz képest, ezzel elérve a 15,42 százalékos részesedést, ezt az értéket eddig más nyelv nem tudta elérni, még a korábban helytartó Java és C nyelvek sem. Tavaly októberben 11,27%-kal lett első a Python.

A TIOBE kommentárja szerint nehéz manapság már olyan programozási területet találni, ahol nem használják széles körben a Pythont, ez alól kivételt a biztonsági szempontból kritikus beágyazott rendszerek jelenthetik, melyekhez a nyelv lassúnak bizonyul, a C és a C ++ viszont kifejezetten célravezető.

Popcorn + IT Több 100 előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján - csatlakozz! Több 100 előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján - csatlakozz!

Popcorn + IT Több 100 előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján - csatlakozz!

A második legnépszerűbb nyelv a C (14,59%), a harmadik a Java (12,4%), amit követ a C++, (10,17%), a C# (5,59%), a Visual Basic (4,99%), a JavaScript (2,33%), az Assembly (2,17%), az SQL (1,7%), majd a PHP (1,39%) az első tízben. Érdekesség még, hogy az augusztusi kimutatásban 22. helyen végzett a Rust, és már szerepel rajta a Google közelmúltban bemutatott, a C++ potenciális utódjának szánt Carbon is a 192. helyen.

A TIOBE index egy olyan képletre épül, amely a vezető keresőmotorokban, például a Google-ban, a Yahoo-ban és a Bingben, valamint a Wikipedia-hoz hasonló webhelyeken végzett keresések eredményeit értékeli. A Google programozási nyelvi oktatóanyagokban végzett keresések alapján értékelő, alternatív Pypl index viszont eltérő helyzetet mutat. Bár ott is a 28,11 százalékos részesedésű Python vezet, a listát a Java folytatja (17,35%), majd a JavaScript (9,48%), a C# (7,08%), a C/C++ (6,19%), a PHP (5,47%), az R (4,35%), a TypeScript (2,79%), a Swift (2,09%), majd az Objective-C (2,03%).