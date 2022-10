Az EU ma végérvényesen kinyírta a Lightning portot

Az európai szakminisztereket tömörítő Tanács is áldását adta az egységes töltőszabványt előíró uniós rendeletre, ezzel az Európai Unió egy csaknem egy évtizede zajló, elsősorban az e-hulladék radikális csökkentésére irányuló törekvése végre révbe ért. Az új direktívát az Európai Parlament és Tanács elnökének aláírását követően napokon belül kihirdethetik, de kötelezően csak két év múlva kell majd alkalmaznia a benne foglaltakat minden gyártónak, mely az Európai Unió területén akarja értékesíteni a jogszabályban meghatározott kategóriákba tartozó termékeit.

A rendkívül hosszú ideje formálódó jogszabály értelmében 2024 végétől minden, az EU-ban értékesített okostelefonnál, tabletnél, headsetnél, kézi játékkonzolnál, hordozható hangszórónál és fényképezőgépnél csak és kizárólag az USB Type-C töltőcsatlakozó lesz elfogadott gyártótól függetlenül. A direktíva hatálya 2026-tól kiterjed majd a noteszgépekre is, amennyiben azok áramfelvétele nem haladja meg a 100 wattot.

A szoftverfejlesztés a legpongyolább mérnöki szakma? (x) Szerinted az idő, a szakértelem vagy az előírások miatt nem biztonságosak a szoftverek? Regisztrálj meetupunkra, ha érdekel a válasz! Szerinted az idő, a szakértelem vagy az előírások miatt nem biztonságosak a szoftverek? Regisztrálj meetupunkra, ha érdekel a válasz!

A szoftverfejlesztés a legpongyolább mérnöki szakma? (x) Szerinted az idő, a szakértelem vagy az előírások miatt nem biztonságosak a szoftverek? Regisztrálj meetupunkra, ha érdekel a válasz!

Az intézkedés célja egyrészt a fogyasztók életének megkönnyítése, akiknek nem kell különböző kábeleket használniuk a mobilok, táblagépek, vagy fényképezők feltöltéséhez: a jövőben egyetlen eszközre lesz szükségük a hordozható elektronikus eszköz legtöbbje töltéséhez, a töltők pedig alkalmazhatók lesznek új berendezések vásárlása esetén is.

A másik cél a pazarlás csökkentése, mivel az okostelefonok töltői évente 11 ezer tonnánál is több elektronikus hulladékot termelnek. „Az elektronikai hulladék mennyisége növekszik a leggyorsabban az EU-ban. Ha valóban meg akarjuk valósítani a zöld megállapodást, és vissza akarjuk szorítani az erőforrások felhasználását, akkor minden akadályt meg kell szüntetni” – mondta korábban Anna Cavazzini, a Parlament fogyasztóvédelmi szakbizottságának elnöke.

Az új direktíva a nagy gyártók közül egyértelműen az Apple iPhone termékkínálatát érintheti leginkább, a cég az okostelefonok esetében ugyanis hosszú évek óta saját csatlakozószabványt használ (Lightning), amiből nem mellékesen még számottevő bevételt is realizál, hiszen minden egyes utángyártott kábelért licencdíjat szed a cég.

A Lightning csatlakozóktól és kábelektől az Apple 2024-től minden bizonnyal kénytelen lesz globálisan búcsút venni, hiszen aligha valószínű, hogy a cupertinói cég csak az európai piac számára külön Type-C csatlakozós iPhone típusokat gyártana majd.

Az átmeneti időszakban az Apple várhatóan fokozatosan cseréli majd le a Lightning csatlakozót meglévő eszközein, erre utaló jel lehet az is, hogy a múlt héten bemutatott új, 10. generációs iPadeken már USB-C töltőcsatlakozó található, valamint ez a csatlakozó került az új generációs Apple TV távirányítójára is (melynek dobozába most először nem tesz semmilyen töltőkábelt az Apple).