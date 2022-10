Új királyt rakott az Apple a médiaboxok trónjára

Tegnap az új iPadekkel együtt bejelentette tévéokosítójának új generációját az Apple. A nemes egyszerűséggel csak Apple TV-nek keresztelt kütyü a tévékre köthető, IP- és alkalmazásorientált médiaboxok meglehetősen népes táborában képviseli egyedüliként az Apple ökoszisztémát, a 4K-s változat immár harmadik generációjával.

Míg az előző generációs, tavaly áprilisban bemutatott Apple TV 4K alig hozott érdemi változást a 2017-es első változathoz képest (jellemző, hogy a megújult távirányító volt mind közül a legfontosabb újítás), az idei modellkínálat jóval több újdonsággal kecsegtet - köztük néhány, korábban fájónak titulált hiányosság is eltűnt végre.

Így például az új Apple TV modellekkel immár a Dolby Vision képszabványhoz hasonló elven működő HDR10+ is támogatottá vált, melynek leginkább az újabb, felső-, illetve felső-középkategóriás Samsung és LG tévékkel rendelkező felhasználók fognak örülni.

Bár a médiabox-funkcióhoz talán még az előző generációs modellben dolgozó A12 Bionic processzor teljesítménye is túlzásnak bizonyulhatott, az Apple az új változatban még magasabbra tekerte a teljesítményt azzal, hogy bekerült az Apple TV-be az iPhone 13 szériában debütált A15 Bionic.

A vállalat szerint mindez 50 százalékkal gyorsabb CPU és 30 százalékkal gyorsabb GPU számításokat eredményez, ezzel a felhasználói felület ha lehet még gördülékenyebbé vált, illetve a nagyobb számítási teljesítményt igénylő Apple Arcade játékok is gond nélkül futtathatók az eszközön.

Nem utolsósorban az új SoC lehetővé tette, hogy a gyártó a korábbi aktív hűtést passzívra cserélje, ami jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a teljesítménynövekedés mellett az egység áramfogyasztása 30 százalékkal csökkent.

Az Apple ráadásul mindezt olcsóbban is kínálja a felhasználóknak, igaz, Magyarországon az elszálló árfolyamnak köszönhetően ez valódi árcsökkentésként nem jelenik meg - de legalább nem drágultak az eszközök. Hazánkban a korábbi, 64 GB-os típus áráért (79.990 a hivatalos csatornákon) most már 128 GB-os háttértárral ellátott változatot lehet megvásárolni, míg az új 64 GB-os modell a korábbi 32 GB-os Apple TV áráért (71.990 Ft) szerezhető be. Fontos, hogy aki az olcsóbb változatot szerezné be, annak ezúttal le kell mondani az Ethernet-csatlakozóról, illetve a Thread IoT-vezérlő protokoll támogatásról.

Az új Apple TV 4K november 4-én kerül a boltokba, a kizárólag HD-kompatibilis Apple TV HD ezzel párhuzamosan kikerül a kínálatból.