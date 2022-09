Befutott a Google olcsó tévéokosítója

Új hardverrel egészítette ki a lassan egy évtizede piacon lévő Chromecast-családot a Google. A Chromecast with Google TV (HD) névre keresztelt eszköznek már a neve is árulkodik arról, hogy ezúttal valójában egy olcsóbb, nagyobb tömegeknek szánt médialejátszóról van szó, melyet gyakorlatilag egyedül az különböztet meg a 2020-ban bemutatott eredeti változattól, hogy 4K streaming helyett legfeljebb HD-ban támogatja a tartalmak lejátszását.

Az új Chromecast ezért éppúgy épül fel, mint közvetlen elődje, azaz a tévé HDMI portjába közvetlenül illeszkedő lejátszóegység mellé jár egy kézbe illő távirányító is - mely egyébként szintén 2020-ban került be a termékkínálatba, amikor a Google teljesen új alapokra helyezte az addigi tévéokosító-kínálatot. Így ez az eszköz lényegében már egy mini médialejátszó, mely a Google legújabb okostévés operációs rendszerét, a Google TV-t futtatja.

A 49 dolláros "csúcsmodellhez" képest jelentősen olcsóbban, mindössze 30 dollárért kínált Chromecast with Google TV (HD) feladata éppen az lehet, hogy az okostévés platformok körében a mobilos szegmenshez képest számottevő mértékben alulteljesítő Androidot népszerűbbé tegye (a Google TV valójában az Android TV operációs rendszer újradizájnolt felülete).

Az új Chromecastra - akárcsak elődjére, illetve a Google TV-t futtató okostévékre - ma ennek megfelelően nagyjából 10 ezer applikáció telepíthető, a globális sikerekhez ugyanakkor hiányzik a megfelelő lokalizáció, így a többi Google hardverhez hasonlóan a most bemutatott újdonság is csupán pár tucatnyi országban debütált, a Google TV-re épülő okostévék pedig hiába érhetők el szinte a világ összes országában, számos területen - így Magyarországon is - erősen korlátozott funkciókkal szolgál csak a platform.

Az android-alapú tévék és tévéokosítók (főként az előbbiek) egyébként Európában különösen közkedveltnek számítanak, így egyes felmérések szerint régiónkban az Android TV-alapú tévékészülékek eladása 2019-hez képest megduplázódott. A Google idén tavasszal közölt adatokat legutóbb a platform népszerűségéről, akkor a cég azt állította, hogy az Android TV ökoszisztéma addig globálisan 110 millió készüléket számlált.