Új Surface gépeket mutatott a Microsoft

Három új Surface modellt mutatott be a Microsoft a Surface tizedik születésnapja alkalmából: a Surface Laptop 5 a cég portfóliójában a laptopok, a Surface Pro 9 a táblagépek, a Surface Studio 2+ az all-in one PC-k sorát bővíti. Az előbbi két készülék kezdőára 1000 dollár, míg a Surface Studio 2+ már a jóval borsosabb, 4300 dolláros kategóriában versenyez, közös jellemzőjük, hogy mind a Windows 11 operációs rendszerrel érkezik, október 25-től válnak elérhetővé.

A laptopok és tabletek közt átmenetet jelentő, a széria legnépszerűbb tagjának számító Surface Pro kilencedik generációja opcionálisan 5G-támogatással választható, az Intel 12. generációs processzora dolgozik benne, ami előrelépés az elődhöz képest, amiben még 11. generációra bízták a mérnökök a számítási feladatokat. Elérhető egyébként Arm-processzoros variáns is a Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3-mal felszerelve. Az eszköz képátlója maradt 13 hüvelyk, ahogy a tavaly megnövelt elődé is, a 2880x1920-as felbontású panel továbbá akár 120 hertzes képfrissítésre is képes.

Az 5G nélküli változat LPDDR5X memóriát kapott, ha viszont igényt tartanánk rá, akkor be kell érni a régebbi, LPDDR4X memóriával. Hiányként említhető a jack csatlakozó, helyette van két-két USB-C, az 5G-t nem támogató modell esetén Thunderbolt 4. Az 5G-modell akár 19 órás üzemidőt ígér egy töltéssel, ami ugrás az előd 16 órájához képest, tárhelymérettől függően 1000-1900 dollár közt mozog az ára.

A Surface Laptop 5 13,5 és 15 képátlós érintőkijelzővel választható, szintén 12. generációs Core processzorokkal, nagyobbik méretben viszont mindenképp i7-es processzor hajtja. A Microsoft ígérete szerint 17 órás üzemidőt produkál a gép, illetve adott a Thunderbolt 4 port is, amivel 4K-s monitorokhoz csatlakoztatható. Tárhelytől függően 1000-2400 dollárért vásárolható meg: RAM-ból 8, 16 vagy 32 GB, tárhelyből pedig akár 1 TB is elérhető lesz.

A Surface Studio 2+ all-in-one asztali PC a Studio 2 modell utódja, egy 28 hüvelykes érintőképernyős eszköz, ami a speciális zsanérjának köszönhetően könnyedén állítható. Belülre a 11. generációs Intel Core H-35 processzor került. A kijelzőterületet egyszerre akár négy területre is feloszthatják a felhasználók a különféle alkalmazások megjelenítéséhez. Adott az USB-C és a Thunderbolt port. Ára 4300 dollár, ami több mint 22 százalékos drágulást a 2018-as elődhöz képest, ami anno még 3500 dollárról indult.