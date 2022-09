Lendületet kaptak az Apple keresési hirdetései

A külsős fejlesztők és partnerek hirdetési bevételeibe a tavaly az iOS 14.5-tel bevezetett, hivatalosan adatvédelmi célokat szolgáló követőkód-tiltás súlyosan beleharapott, ám ezzel együtt az Apple lendületre kapott a mobilalkalmazások hirdetési piacán. Az InMobi által birtokolt Appsummer által közzétett friss jelentés több mint száz különböző fogyasztói alkalmazásokat fejlesztő cég online hirdetési költségvetéseit elemezte a 2021 és 2022 második negyedévei közti időszakban, egyszerre vizsgálva a hirdetői elfogadottság és a költési részarányok (Share-Of-Wallet) alakulását.

A fejlesztőknek viszonylag régóta van rá lehetőségük, hogy az App Store alkalmazás-piactéren saját alkalmazásaikat promózzák a keresési találatoknál. A jelentés szerint egy év alatt az Apple Search Ads (ASA) adaptációs aránya négy százalékpontot erősödött az egy évvel korábbi időszakban mért 94,8 százalékhoz képest, míg a Facebook 3 százalékponttal 82,8%-ra esett vissza. A Google esetében 2 százalékos csökkenés volt megfigyelhető (94,8%).

Shumel Lais, az Appsumer vezérigazgatója szerint az almás cég erősödésének hajtóereje az is, hogy megnőtt azon alkalmazásfejlesztők száma, akik hajlandóak komolyabb összegekkel megtámogatni a programjaik reklámozását több csatornán keresztül. A legnagyobb hirdetők 1,4 csatornával bővültek éves szinten átlagosan 10,7-re, míg a legkisebb hirdetők 1,1 csatornával, átlagosan 2,5-re csökkentek. A legtöbbet költők valószínűleg azért növelték a csatornákat, hogy kiegyensúlyozzák az egyes csatornákon tapasztalt visszaesést. A kisebb hirdetőknek azonban kevesebb az erőforrásuk mint kreativitás, mint optimalizálás terén, emiatt nehézségekbe ütköztek a csatornák méretezésével és diverzifikálásával. A hirdetők számára ezek a trendek azt sugallják, hogy változtatásokra lesz szükség a médiamixben ahhoz, hogy az iparág alkalmazkodni tudjon az ATT utáni világhoz.

Az alkalmazásfejlesztők online hirdetésekre fordított költéseiből természetesen azért továbbra is a Google hasítja ki a legnagyobb szeletet (34%), amit követ a Facebook (28%), majd az Apple (15%). A TikTok viszont megelőzte a Snapet, igaz a két cég esetében mindössze 3 százalékról, illetve 2 százalékról lehet beszélni. A kínai rövidvideós cég adaptációs aránya is 7 százalékpontot esett a második negyedévben, ami azzal is magyarázható, hogy a hirdetők még mindig csak próbálgatják, milyen hirdetések működhetnek jól a szolgáltatás felületén.

A Facebook eredményei ennek ellenére nem nevezhetők rossznak, sőt: a kondérból való 28 százalékos merítés 4 százalékos növekedést jelent, ami főleg annak fényében jó, hogy júliusban a Meta a vártnál nagyobb bevételcsökkenésről számolt be a második negyedévben, és azt mondta, hogy a harmadik negyedévben az eladások ismét csökkennek az egy évvel korábbi időszakhoz képest.

A jelentés kiemeli, hogy az Apple Search Adsben rejlő lehetőségeket az App Store-ban végzett keresési mennyiség is korlátozza, így a költségek gyorsan fenntarthatatlanná válhatnak, ha egyre több hirdető özönlik fel a platformra. Érdemes azonban figyelemmel kísérni azokat a pletykákat, amelyek szerint az Apple hamarosan piacra dobhatja saját keresletoldali platformját (DSPI, amely több készletet biztosítana a célzáshoz és méréshez.

Bekeményít az alma

Nemrég a Bloomberg rendszerint jól értesült újságírója, Mark Gurman arról írt egy bejegyzésében, hogy a jövőben egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a hirdetések a túlságosan látható, rendszerszintű hirdetéseket eddig csak elvétve alkalmazó iOS-ben. A cég a legfrissebb pletykák szerint most a saját fejlesztésű Térképek appban teszteli a keresési tevékenységen alapuló hirdetéseket, így bármilyen üzlettulajdonos fizethetne a jövőben az Apple-nek azért, hogy egy találati listán előrébb kerüljön az alkalmazásban.

Az Apple ezen a ponton a tervek szerint nem állna meg, így a Podcasts és a Books applikációban is megjelenhetnek majd a hirdetések, szintén keresési kulcsszavak alapján, a fentebb említett módon feltüntetve a találati listában. Nem kizárt emellett, hogy más versenytársakhoz hasonlóan az Apple is bevezet egy reklámtámogatott streaming-csomagot az Apple TV+ kínálatába.

A vállalat új hirdetési stratégiája elsősorban a divízió vezetőjéhez, Todd Teresihez kötődik, aki a jelenleg mintegy négymilliárd dolláros éves bevételt hozó üzletágat jelentősen felpörgetné, kétszámjegyűvé emelve ezt az összeget. Friss hír az is az elmúlt napokból, hogy az Apple tervei közt szerepel a digitális hirdetési üzletág dolgozói állományának megduplázása, a technológiai óriás karrieroldala szerint a hirdetési platformokkal foglalkozó csapat 211 embert szeretne felvenni szerte a világon, növelve ezzel a jelenleg alkalmazott 250 főt.