Megérkezett az ARM új adatközponti üdvöskéje

Tovább menetelne előre a szerverpiacon a brit ARM, mely az elmúlt időszakban fokozatosan igyekszik az okostelefon-piactól távolodva, több lábon állva megvetni a lábát olyan szegmensekben, melyekben az x86 erős hegemóniát élvez.

A most bejelentett Neoverse V2 magok legalább két éve, az előző generációs változatok 2020-as bemutatója óta fejlesztés alatt állhatnak, illetve immár bizonyos, hogy ilyen magokból tartalmaz majd 144-et az Nvidia korábban bemutatott, gigantikus teljesítményű adatközponti processzora, a Grace CPU SuperChip.

nvidia grace, neoverse v2 magokkal a fedélzeten

A Neoverse V2 magok egyik lényeges változása a V1 felépítéshez képest, hogy a magok immár négy, egyenként 128 bites SIMD futószalagon számolják a vektoros műveleteket a korábbi két futószalagos, 256 bites elrendezéshez képest. Emellett fontos változás, hogy a V2 esetében az elődhöz képest duplájára, 2 MB-ra nőtt a magonkénti L2 gyorsítótárak maximális mérete.

Az új architektúrára épülő első, eddig hivatalosan is megerősített termék, a Grace CPU SuperChip az Nvidia egyik kulcsterméke lehet 2023-ban, illetve a következő években. A márciusi GTC-n bejelentett chipzilla a tervel szerint két, építési fázisban lévő szuperszámítógépben mutatkozhat be, az egyik rendszert a svájci CSCS, a másikat pedig a Los Alamos-i LANL rendelte, összeállításukat pedig HPE alá tartozó Cray végzi majd. A CSCS állítja, az Alps névre keresztelt rendszert gépi tanulásos munkafolyamatok mellett tradicionális HPC-s számításoknál is kihasználják majd.

Az Nvidia Grace kapcsán mindenesetre rövidesen, a chipgyártó szokásos őszi GTC-jének keretén belül vélhetően még több részletet megismerhet a nagyközönség.