Brazília is beintett az Apple-nek

Kellemetlen hírt közölt Brazília Igazságügyi és Közbiztonsági Minisztériuma az Apple-lel: a cupertinói cég a jövőben nem értékesíthet töltő nélkül iPhone-okat az országban, mivel anélkül hiányosnak tekinthető a termék. A minisztériumot egyáltalán nem kell félteni, mivel a töltők elhagyására kevésbé finoman azt is mondja, hogy a fogyasztókkal szembeni szándékos diszkriminatív gyakorlatról van szó. Mindezen felül a kormány 12 millió brazil real (körülbelül 931 millió forint) büntetés megfizetésére kötelezte a vállalatot, illetve közölte, hogy az iPhone 12 többé nem lesz jegyzett készülék a Nemzeti Távközlési Ügynökségnél (Anatel), ami gyakorlatilag az Egyesült Államok Szövetségi Kommunikációs Bizottságának (FCC) brazil megfelelője. A döntés ellen a cupertinói cég fellebbezni kíván a Reuters információ szerint.

Az ország fogyasztóvédelmi ügynöksége, a Senacon (Nemzeti Fogyasztói Titkárság) nem veszi be azt a szöveget sem, hogy a töltő elhagyása környezetvédelmi okokat szolgál, mivel egyelőre nem lehet bizonyítani a hangoztatott pozitívumokat. A Senacon azt javasolja a cupertinóiaknak, hogy ha ennyire szívükön viselik a bolygó sorsát, váltsanak USB-C kábelekre és töltőkre. A hír éppen az Apple „Far Out” nevű, szeptember hetedikére ütemezett eseménye előtt érkezik, ahol várhatóan bemutatkozik a legújabb, eddig iPhone 14-ként említett idei csúcsszéria, mellyel kapcsolatban többek közt azt pletykálják, hogy szakít a Lightninggal.

Brazília már 2021 óta tanúsít ellenállást az Apple gyakorlatával szemben, első alkalommal egy másik fogyasztóvédelmi ügynökség, São Paulo állam Védelmi és Fogyasztóvédelmi Alapítványa (PROCON-SP) szabott ki 10,5 millió pénzbírságot az Apple-re hasonló okok miatt. Az ország láthatóan az Európai Unió által kiszabott irányba szeretné állítaná a céget a nyomásgyakorlásssal: az EU júniusban úgy rendelkezett, hogy 2024 októberétől kötelező lesz az egységes töltő, illetve töltőcsatlakozó használata a tagországokban. Az új szabályok értelmében a vezetékes kábelen keresztül tölthető okostelefonokat, táblagépeket, e-olvasókat, tölthető fülhallgatókat, digitális fényképezőgépeket, kézi videójáték-konzolokat és hordozható hangszórókat gyártótól függetlenül USB-C porttal kell felszerelni.

A modern Android telefonok többsége már USB-C kábelt használ, így ez a változás leginkább az Apple-t érinti. Bár a cupertinói cég újabb notebookjain és táblagépein már egyaránt USB-C csatlakozó van, az iPhone-okat továbbra is a 2012-ben debütált Lightning porttal szereli fel – ez a következő almás modellel akár meg is változhat az eddigi pletykák szerint, erre mindenesetre ma este fény derül. A cupertinói cég nem meglepő módon korábban több ízben ellenezte az unió egységes töltőre irányuló törekvéseit, ami szerinte inkább árthat a fogyasztóknak, illetve kétségbe vonta azt is, hogy az intézkedéssel számottevően csökkenne az elektronikus hulladék mennyisége.

Bár az EU jól halad az egységesítéssel, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban nem ez a helyzet. Az USA-ban júniusban mutatkozott némi előrelépés: Ed Markey, Elizabeth Warren és Bernie Sanders amerikai demokrata szenátorok levelet címeztek Gina Raimondónak, az Amerikai Egyesült Államok kereskedelmi miniszterének, amiben egy átfogó stratégia kidolgozását kérik a kereskedelmi minisztériumtól a szabványosítással kapcsolatban. A szenátorok szerint az unió hosszas előkészítéssel járó szabályai a felhasználók érdekeit tartják szem előtt, és az Egyesült Államoknak is hasonlóan kell tennie. A szenátorok nem nevezik meg specifikusan az USB-C szabvány használatát, csak egy „átfogó stratégiát” említenek, ami teret ad a minisztériumnak más megoldások mérlegésére. Brazília lépése egy látványos lökés épp ebbe az irányba.