Búcsúzik a mobiltól a Facebook Gaming

Véget ér a 2020-ban indított Facebook Gaming mobilos verziójának támogatása, amivel a közösségi óriás a játékstreaming szolgáltatások mezőnyében próbált versenyezni, láthatóan nem túl kielégítő eredményekkel. Október 28-tól a Gaming már nem lesz letölthető iOS és Android rendszereken, illetve további frissítéseket sem kap, ám a játékfunkciókat a felhasználók továbbra is elérhetik fő Facebook mobilalkalmazáson keresztül. A cég közleménye szerint továbbra is az a cél, hogy összekössék a játékosokat a tartalomkészítőkkel, így az alkalmazáson belül a későbbiekben is lehet követni a kedvenc streamereket és csoportokat, ha valaki a Gaming szekciót választja, de a későbbiekben a mobil platformról lekerül a fókusz.

A már Meta néven működő egykori Facebooknak nem igazán sikerült megvetnie lábát az élő játékok piacán, így láthatóan nem éri meg belefeccölni több erőforrást a szükségesnél. A Streamlabs piackutató cég jelentése szerint az idei év második negyedévében a Facebook Gaming mindössze a játékstreamingekhez fűződő megtekintett órák 7,9 százalékáért felelt a piacon, ami a Twitch esetében 76,7 százalék, míg a YouTube-nál 15,4 százalék volt, tehát számottevő a különbség a nagy versenytársakhoz képest. A cég nem fűzött hozzá különösebb indoklást a rövidéletű mobilalkalmazása elkaszálásához.

Már Java alapokon hasít a Tesco útvonaltervező motorja (x) A Pythont Java váltotta, az eredmény pedig tizenhatodára csökkent futásidő, félmillió font megspórolt cloud költség és kevesebb üzemanyag. A Pythont Java váltotta, az eredmény pedig tizenhatodára csökkent futásidő, félmillió font megspórolt cloud költség és kevesebb üzemanyag.

Már Java alapokon hasít a Tesco útvonaltervező motorja (x) A Pythont Java váltotta, az eredmény pedig tizenhatodára csökkent futásidő, félmillió font megspórolt cloud költség és kevesebb üzemanyag.

Nem a kék közösségi óriás az egyetlen, akinek nem megy annyira a piacon úttörőnek számító Twitch formulájának lemásolása: a Microsoft 2020-ban zárta be a Mixer streaming szolgáltatást, amit az sem tudott megmenteni, hogy millió dolláros szerződése volt Tyler „ninja” Blevins legendás Fortnite-játékossal. A Twitch népszerűségét legjobb eredménnyel megközelítő (de azért még így is távol álló) YouTube Gaming részlegének azért az utóbbi időben sikerült behúznia néhány tehetséget a streamingóriástól.

Asztali felületen a cég már korábban kivetette a hálóját a játékosokra, a közösségi oldal ugyancsak Facebook Gaming néven ismert felületén a The Verge adatai szerint 2018 és 2019 decembere között több mint háromszorosára nőtt a közzétett tartalmak összesített megtekintési ideje. A szolgáltatásra jótékonyan hatott a koronavírus-járvány, ami alatt sikeresebben tudott felfelé mászni a népszerűségi ranglétrán, de azóta a felhasználói bázis lassan lemorzsolódni tűnik, nem mellesleg a Meta is kemény időkre készül a jelenlegi gazdasági helyzetben.