Eddig a legolcsóbb tarifák drágultak, mostantól minden fog

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) rendszeresen vizsgálja a mobilpiac változásait, illetve a verseny intenzitását, melynek legfontosabb tényezője az újabb és újabb díjcsomagok bevezetése. A hatóság augusztus közepén a négy legjelentősebb szolgáltató (a Magyar Telekom, a Vodafone, a Yettel és Digi) kínálatának idei első féléves alakulásáról tett közzé információkat.

Az időszak egyik meghatározó eseménye a Telenor névváltása volt - a Yettel néven tovább működő szolgáltató az átmárkázással egy időben gyakorlatilag teljes díjcsomag-portfólió átalakítást és tisztítást hajtott végre. A cég kínálata a félév végére szinte teljesen megújult, egyetlen feltöltőkártyás díjcsomag (a Hello Kártyás Expressz) maradt meg a kínálatban. A piaci mozgásokat jól jelzi, hogy a teljes piac mintegy ötödét az új díjcsomagok tették ki. A szolgáltatók jellemzően az előfizetéses csomagok terén aktívabbak, ez jelenti a verseny elsődleges terepét. Ebben a szegmensben a kínálat több mint ötöde új, míg a kártyás díjcsomagok közül csak ennek fele, 11 százalék.

A Yettel és a Vodafone piaci mozgásait vizsgálva a hatóság megállapítja: a teljes kínálatot figyelembe véve az ársáv alja jól láthatóan, mintegy 500 forinttal emelkedett. A Yettelnél a félév elején a legolcsóbb díjcsomag 11 hónap hűségidő esetén 3 990 forintba, míg az időszak végén 4 490 forintba került. A Vodafone esetében is hasonlóan: 2 990 forintról 3 490 forintra nőtt a legolcsóbb havidíj ára egy év hűségidő vállalásával. A kínálat felső sávja ugyanakkor nem változott: mindkét szolgáltatónál 15 990 forint volt az időszak elején és végén is a legdrágább díjcsomag.

A kivezetett díjcsomagokhoz képest egyértelmű drágulás látszik mindkét szolgáltató árszabásában, de ezzel párhuzamosan nőtt a lebeszélhető percek száma és az elérhető adatmennyiség is. A Yettelnél a korábbi egyetlen korlátlan belföldi adatforgalmat nyújtó konstrukció helyett június végére már három ilyen díjcsomag is szerepelt a cég kínálatában.

A Yettel újabb kínálata az eddigiekhez képest jóval áttekinthetőbbé vált. Egyszerűsödött a csomagok elnevezése: megmaradtak a ruhaméreteket imitáló betűkódok és a prémium szolgáltatásokat jelző „hiper”-jelző, eltűnt azonban a célzott korcsoportot jelölő (Teen, Junior, Senior) elem. Az új struktúrában alapvetően kétféle SMS- és percdíj szerepel: 0 és 40 Ft.

A Vodafone lakossági mobildíjcsomagjait két almárkanév alatt (Go, illetve Red) kínálja. Utóbbiak korlátlan belföldi és uniós országba irányuló hívásidőt biztosítanak. Három új díjcsomag esetében érdemi változás a néven kívül egyáltalán nem történt: a Go Midi, a Red Free+ és a Red Infinity World+ árai és főbb jellemzői páronként megegyeznek a kivezetett Go Next, Red Free és Red Infinity World díjcsomagokéval. A konkurenciánál is meglévő, „magasabb ár, több szolgáltatás” elvét követi a Go Light és a Go Super díjcsomagok bevezetése. Előbbi a Go Mini csomaghoz képest 500 Ft-tal magasabb áron, 3 490 forintért kínál 30 perccel több lebeszélhető időt, utóbbi pedig a korábbi Go Talk-nál szintén 500 forinttal magasabb áron, 8 490 Ft-ért eggyel több, összesen 3 gigabyte adathasználatot.

Külön kategória az akciós termékként a jelenlegi feltételekkel tavaly november óta előfizethető Go Easy 15 díjcsomag, amelynek havi díja – ellentétben a többi Vodafone-díjcsomaggal – nem tartalmaz lebeszélhető perceket, ugyanakkor SMS- és percdíja is mindössze 20 forint. Ez csupán fele a nem korlátlan beszélgetést és SMS-t biztosító Go díjcsomagoknál alkalmazott díjaknak. Emellett a csomag előfizetési díja 15 gigabyte adathasználatot foglal magában.

A Magyar Telekom lakossági előfizetési rendszere alapvetően más stratégiát követ, mint a többi szolgáltatóé. Míg a versenytársaknál a díjcsomagokban meghatározott mennyiségű lebeszélhető percet (vagy SMS-t) és adatmennyiséget „csomagoltak össze”, addig a Telekom fogyasztói öt-ötféle hangcsomagot és adatcsomagot csaknem tetszőlegesen kombinálhatnak. A cég lakossági díjcsomagjaiban csak egy apróbb változás történt: a Mobil S díjcsomag 100 forinttal drágább lett: 3 990 Ft (4 gigabyte-os mobiladatcsomag vásárlása esetén), ugyanakkor a korábbi 50-ről 80 egységre nőtt a lebeszélhető percek vagy küldhető SMS-ek száma.

A Digi a többi nagy szolgáltatónál fiatalabb versenyzőként jóval kisebb lefedettséggel bír és kínálata is jóval korlátozottabb a többieknél: kizárólag havidíjas szolgáltatást kínál, abból is mindössze kétfélét. Azokat ugyanakkor a konkurenciánál lényegesen alacsonyabb áron: mindössze 1500 forintért (azóta a cég ezt megemelte 1600 Ft-ra). A két díjcsomag között csupán annyi a különbség, hogy míg a Digimobil Plusz előfizetési díja 200 perc belföldi lebeszélhetőséget és 15 gigabyte belföldön felhasználható adatforgalmat tartalmaz, addig a Digimobil Max-ban nincs benne foglalt perc, de az adatkeret 30 GB.

És akkor beütött az infláció

Bár mint a fentiekből is látszik, a kisebb árkorrekciók az új tarifaportfóliók bemutatásával rendszeresnek minősültek az iparágban, különösen a belépési küszöb esetében, az előfizetőknek mostantól hozzá kell szokniuk ahhoz, hogy a szolgáltatók akár a határozott idejű szerződésük időtartama alatt, bármikor változtathatnak az árakon.

Az inflációarányos árkorrekció lehetőségét először éppen a Yettel lengette be idén tavasszal, majd később csatlakozott hozzá a Magyar Telekom és a Vodafone is. A cégek az idei első félévben módosított szerződési feltételeikben, illetve a későbbiekben módosuló feltételekben kikötötték, illetve kikötik, hogy évente egyszer jogosultak az átlagos fogyasztói-árindexnek megfelelő mértékben korrigálni előfizetési díjaikon.

Ez minden esetben pontosan meghatározott módon történik, így rendszerint a KSH által közzétett, adott periódusra vonatkozó inflációs jelentéseket veszik figyelembe a szolgáltatók. Az első, ez alapján kalkulált díjemelési hullám valamikor a jövő év első hónapjaiban jelentkezhet az előfizetőknél, fontos különbség azonban a szolgáltatói gyakorlatban, hogy míg a Telekom és a Yettel a 2022-es év 12 hónapjára vonatkozó adatok alapján számolja majd az éves inflációs átlagot, addig a Vodafone a 2021. szeptembere és a 2022. augusztus vége közötti időszakkal kalkulál.

A Magyar Telekom ezt megelőzően, jövő hónapban soron kívül megemeli a legtöbb, 2020-ban vagy korábban létrehozott mobilos és vezetékes díjcsomagjának havi előfizetési díját - hasonló esetre eddig még soha nem volt példa a cég történelmében.