A Telekom is beáll a sorba, szeptemberben árat emel a cég

Most már egyértelműen kijelenthető, hogy a kedvezőtlen gazdasági folyamatoknak, azon belül is elsősorban a fogyasztói árindex-növekedésnek köszönhetően gyakorlatilag mindenki számára drágulni fog előbb-utóbb a távközlési szolgáltatások igénybe vétele Magyarországon. A legnagyobb piaci szereplőnek számító Magyar Telekom szeptemberben korrigál először árat, de a piacnak (illetve elsősorban az ügyfeleknek) meg kell barátkoznia az automatikus inflációkövető díjkorrekció fogalmával is.

A szolgáltató az előfizetők részére júliusban kiküldött számlalevelében közli, hogy számos, elsősorban régebbi díjcsomagot és opciót érintően megemeli előfizetési és igénybe vételi díjait szeptember 1-től. A lépés a Telekom részéről kis túlzással tabukat döntöget, tekintve, hogy a szolgáltató korábbi gyakorlata alapján soha nem nyúlt hozzá a régebbi konstrukciók díjazásához, így előfordulhatott, hogy az ügyfelek hosszú éveken keresztül változatlan havi díj mellett használhattak egy-egy szolgáltatást, hacsak időközben nem szerződtek át újabb díjcsomagra például egy felajánlott készülékvásárlási kedvezményért cserébe.

A szeptember elsején esedékes díjkorrekciók elsősorban a 2017-től 2020-ig értékesített, már lezárt lakossági mobiltelefon, mobilinternet, vezetékes internet, vezetékes telefon és tévészolgáltatásokat érinti, mértékük pedig többnyire nem éri el a 10%-ot.

Ez a változás csak ügyfeleink egy részét érinti, akik jellemzően régi – lakossági szolgáltatások esetén gyakran évekkel ezelőtti –, kevésbé korszerű díjcsomagokra fizetnek még mindig elő. Az érintett ügyfeleket támogatjuk abban, hogy az aktuális díjcsomag-portfoliónkból megtalálják a felhasználói igényeikhez legjobban illeszkedő és legjobb értékajánlatot nyújtó díjcsomagot.

-közölte lapunkkal a Telekom.

A Telekomot megelőzően legutóbb a 4iG tulajdonában lévő Digi Távközlési Kft. korrigált lakossági árain, éppen július 1-jétől. A cég ezt megelőzően hosszú évekig nem nyúlt a tarifák árazásához, a most végrehajtott díjkorrekció mértéke átlagosan 12% volt a Digi esetében.

Az arányosság megőrzése

A Magyar Telekom új, szeptember 1-től érvényes általános szerződési feltételeiben ugyanakkor található egy ennél lényegesebb, az összes előfizetőt érintő potenciális díjkorrekciós mechanizmus is. E szerint a Telekom az "általa nyújtott szolgáltatások és azok ellenértéke közötti arányosság megőrzése érdekében", az általános inflációból eredő pénzbeli értékvesztés ellensúlyozása céljából a Lakossági ÁSZF Törzsrészébe egy új, inflációs árkorrekciót rögzítő klauzát illeszt be.

Ebben a cég rögzíti, hogy a mobil hang díjcsomagok havidíjai, és mobil internet adatdíjcsomagok havidíjai, a vezetékes internet díjcsomagok havidíjai, a vezetékes telefon díjcsomagok havi előfizetési díjai, a helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatás (TV) havi előfizetési díjai és alapkínálati csomagok havidíjai a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által közzétett éves átlagos fogyasztói árindex-változás mértékével megegyezően változnak az előző év végi díjakhoz képest.

Az árváltozásra a KSH éves átlagos fogyasztói árindexet tartalmazó közleményének közzétételét követő 90 napon belül kerül sor, automatikusan - első alkalommal 2023 elején, a 2022-es inflációs adatokat figyelembe véve. A szolgáltató hozzáteszi továbbá, hogy a klauza beillesztésére vonatkozó módosítást követően, az árkiigazítás alkalmazásával összefüggésben az előfizetőt felmondási jog már nem illeti meg, tekintettel arra, hogy az már nem minősül az előfizetői szerződés módosításának.

Az inflációs árkorrekció lehetősége nem újdonság a magyar távközlési piacon, korábban a Yettel Magyarország is beépített ilyen passzust szerződési feltételeibe, illetve a Vodafone Magyarország augusztus 8-tól érvényes szerződési feltételei szinte betű szerint ugyanezt a változást tartalmazzák, annyi különbséggel, hogy a brit tulajdonú operátornál az árváltozás alapja nem a naptári év szerint, hanem a tárgyévét megelőző naptári év augusztus 31. napja és az azt megelőző naptári év szeptember 1. napja között mért havi fogyasztói árindex-változás. A Vodafone emellett fenntartja a jogot, hogy a díjcsomagok havi díjai mellett a kiegészítő szolgáltatások havi díját is megemelje.

A Telekom a díjváltozásokkal kapcsolatban lapunk számára hangsúlyozta, a korrekciókra nem a szolgáltatóra kirótt, egyébként éves szinten nagyjából 25 milliárd forintos plusz adóterhet jelentő extraprofitadó miatt került sor.

Több millió ügyfélért felelős szolgáltatóként ez irányú döntéseinket hosszas mérlegelés és alapos előkészítés után hoztuk meg. Ezek egyik oka, hogy folyamatosan dolgozunk azon, hogy portfóliónk egyszerűbb, átláthatóbb legyen és segítjük ügyfeleinket az általunk kínált legkorszerűbb, legjobb értékajánlatot kínáló díjcsomagok kiválasztásában. Másrészt az energiaárak és beszállítói költségek drasztikus emelkedése arra kényszerített bennünket, hogy felülvizsgáljuk díjainkat. (...) Szolgáltatásaink minőségének és biztonságának folyamatos növelése érdekében szükség van olyan értéknövelő beruházásokra (pl. hálózatfejlesztések), amelyek növekvő költsége is indokolja döntésünket. Ráadásul az elmúlt években nem érvényesítettük díjainkban az infláció hatását sem.

-húzták alá a szolgáltatónál.

A cég hozzáteszi, mindkét változást érintően 45 napos felmondási lehetőséggel élhetnek az előfizetők (beleértve a határozott idejű szerződésben lévő ügyfeleket), vagyis a számla kézhez vételétől függően akár szeptember 15-ig is jelezhetik felmondási szándékukat az érintettek a szolgáltatónál. Fontos, hogy ha az előfizetői szerződés megkötése során az ügyfél készülékkedvezményben részesült, annak felmondás esetén a teljes összegét vissza kell téríteni - feltéve, hogy az előfizető meg kívánja tartani a készüléket.