Már tényleg ráuntak a tinik a Facebookra

Bár a Z-generációsok aktív internethasználók, a Facebookra egyre kevesebben szánnak időt a Pew Research Center legújabb, a tinédzserek és a közösségi média kapcsolatát vizsgáló kutatása szerint. A 13-17 éves felhasználók mindössze 32 százaléka használja aktívan a Facebookot, ez az arány egy 2014-2015-ös időszakot vizsgáló felmérésben még sokkal több, 71 százalék volt (akkor még megelőzve az Instagramot és a Snapchatet is), ami meredek esést mutat a nagy kék közösségi platform népszerűségében.

Jules Terpak, digitális kultúrával foglalkozó Z-generációs tartalomkészítő szerint a tinédzserek számára már nem értékes felület a Facebook, mivel ötnél is több, nagy elérést biztosító és végtelen görgetést kínál közösségi platform közül választhatnak, mindegyiken aktívan jelen lenni pedig nem fenntartható számukra, ezért a legkevesebb értéket adó felületet hanyagolják. A Z-generációtól továbbá már távolabb áll az átlagos Facebook-felhasználók kultúrája.

A kék közösségi óriás megítélése már 2013-ban is negatív volt, amikor a tinédzserek 77 százaléka használta. A Pew Research Center akkori jelentése szerint a korosztályt képviselő válaszadók akkor is inkább a kimaradástól való félelem miatt, amolyan „kötelezettségből” voltak jelen, nem azért, mert egy izgalmas, friss platformként tekintettek rá. A már kilencéves kutatás akkoriban arra is rávilágított, hogy a tinik nagyobb lelkesedést mutattak a konkurens szolgáltatások iránt. Ennek a tendenciának a folyománya, hogy a tinik újabb generációjának egy szelete akár teljesen el is hagyta a Facebookot.

A Facebook belsős dokumentumait kiszivárogtató Frances Haugen szintén olyan megállapításokat tett közzé pár hónapja, melyek alátámasztják a Pew következtetéseit. A közösségi cég egy belsős kutatója 2021 elején arról jelentett, hogy a Facebook appot használó tizenéves felhasználók száma 13 százalékkal csökkent 2019 óta, előrejelzése szerint pedig a következő két évben további 45 százalékot fog csökkeni a bázis. Összességében a Facebook felhasználóinak száma stagnál, de mivel a tinédzserek kulcsfontosságú demográfiai csoportot jelentenek, ez rendkívül kedvezőtlen tendencia a Facebook hirdetési üzletága számára. Egy másik belsős dokumentumban az is olvasható, hogy a legtöbb fiatal felnőtt a Facebookot a 40-50-es korosztály felületének tartja, az ott látott tartalmakat pedig unalmasnak, félrevezetőnek, vagy negatívnak ítélik – figyelt fel rá a The Verge.

A Meta másik szolgáltatása, az Instagram azonban továbbra is vonzónak bizonyul a korcsoportban, a tinédzserek 62 százaléka használja aktívan, míg a 2014-2015-ös felmérés 52 százalékot állapított meg. Ekkor a napjainkban a korosztály 67 százaléka által használt TikTok még nem is létezett, így összehasonlítási alap nincs, de a kiugró szám magáért beszél. Annak fényében, hogy az Instagramot és a Snapchatet 62 százalék és 59 százalék nyomkodja, nem meglepő, hogy a korosodó platformok egyre több funkciót próbálnak róluk lemásolni és átültetni.

A Pew felmérte továbbá, hogy milyen gyakorisággal használják az említett alkalmazásokat: a legtöbb figyelmet a TikTok kapja, aminek népszerűségét csak az elsősorban videók miatt vonzó YouTube előzi meg, és amit a tinik 19 százaléka bevallása szerint „folyamatosan” használ. A TikTok, az Instagram és a Snapchat a fiatalok 16 százalékától, 10 százalékától, illetve 15 százalékától érdemelte ki a folytonos használatot, a Facebookal kapcsolatban mindössze két százalék nyilatkozott így.