Árban ugranak nagyot a Samsung új hajtogatható mobiljai

A Galaxy Z Flip 4 külseje nem változott sokat elődjéhez képest, a zsanér némileg karcsúbb, a gyártó emellett kiegyenesítette a korábban ívelt széleket is, amivel pár millimétert le tudott hasítani a készülék szélességéből és magasságából. A vastagság számottevően nem változott: a zsanérnál 17,1 millimétert, a kijelző végeinél 15,9 millimétert lehet mérni, ekkora rés marad akkor is, amikor a mobil csukott álapotban van, tehát még mindig nem lehet rés nélkül összehajtani a készüléket úgy, hogy ne jussanak be a szennyeződések a belső kijelzőre. (A Huaweinek ezt a feladatot egyébként már sikerült abszolválni a P50 Pockettel).

Összehajtott állapotban elöl kamerát és kijelzőt látni, a hátlapra pedig három kamera került, majd táblagép méretre hajtva felbukkan belül a szelfikamera is. Belül természetesen egy frissített lapkakészlet bújik meg a Snapdragon 8 Plus Gen 1 képében 8 GB RAM társaságában, ami gyakorlatilag a legtöbb idei androidos csúcskészüléket hajtja, ehhez társul Adreno 730 grafikus mag, és 28 vagy 256 GB (UFS 3.1) háttértár.

A főkijelző továbbra is 6,7 hüvelykes, 1080 x 2640 pixel felbontású, 120 HZ-es képfrissítéssel és maximum 1200 nites fényerővel bír, és a gyártó állítása szerint 45 százalékkal strapabíróbb az elődnél a megerősített szerkezetnek és az erősebb ultravékony üvegnek köszönhetően. Az 1,9 hüvelykes külső kijelző mérete sem nőtt, szoftveres téren viszont fejlődött a jobb testreszabhatóságnak köszönhetően. Tartósság terén nincs változás, továbbra is IPX8-as vízállósággal és porállósággal rendelkezik a Flip.

A Z Flip 4-ben elérhető egy új FlexCam nevű funkció, amivel félig kinyitott állapotban, 75 és 115 fokos szögön belül lehet kényelmesen videókat és fotókat készíteni anélkül, hogy valaminek neki kéne támasztani, ezt a funkciót emeli ki "cool-faktorként" a dél-koreai cég. A hátlapi főegység egy 12 MP-es (f/1.8, Dual Pixel AF, OIS) kamera, míg a széleslátó kamera egy 12 MP-es (f/2.2, 123 fok látószög) egység. Az előlapi szelfikamera 10 megapixeles.

A tavalyi 3300 milliamperórás akkumulátort viszont sikerült növelni 3700 milliamperórára (ez éles használatban pár órányi különbséget jelent csak), ami vezetéken keresztül 25W-tal tölthető, anélkül 10W-tal, ami még mindig nem nevezhető gyorsnak a konkurensekhez képest, sőt. A hajtogatható modellek kategóriájában nem meglepő 999 dollárról indul, ami azért még mindig erősen az okostelefonok felsőkategóriáját jelenti. Itthon a 128 GB-os modellért 479 990 forintot, míg a 256 GB-os változatért 499 990 forintot kell majd fizetni.

Galaxy Z Fold 4

A negyedik generációs Fold sem tud felmutatni különösebben nagy újításokat, a külső szintén szinte változatlan, a zsanér közelében látható fémkeret méretét sikerült látható mértékben csökkenteni, de még mindig nem zárható össze teljesen a mobil rés nélkül. A belső, 120Hz-es képfrissítéssel dolgozó AMOLED 2X kijelző 7,6 hüvelyk maradt módosított, 21,6:8-as képaránnyal és 2176 x 1812 pixel felbontással. A külső kijelző 6,2 hüvelyknél nem nőtt tovább, 23,1:9 a képarány és 2316 x 904 pixel felbontás jellemez. Ez az első olyan Samsung mobil, ami a kifejezetten nagyképernyős eszközökre optimalizált Android12L operációs rendszert futtathatja.

Belülre a Fliphez hasonlóan Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 chip került, Adreno 670 grafikus maggal és 12 GB memóriával, amihez 256 GB, 512 GB vagy 1 TB háttértár (UFS 3.1) kiszerelést lehet választani. Támogatott továbbá a Wi-Fi 6E, a Bluetooth 5.2. Az akkumulátor ezúttal egy 4400 milliamperórás telep, szintén nem túl kiemelkedő töltési lehetőségekkel: vezetékkel itt is legfeljebb 25 wattal, anélkül 10 wattal tölthető a készülék, ami ebben az árkategóriában már kiábrándítónak is mondható, hiszen egy közel egymillió forintos készülékről beszélünk.

Kamerarendszer terén a Samsung maradt a Galaxy S22 hátlapján bevált felállásnál: egy 50 megapixeles széleslátószögű, egy 12 megapixeles ultraszéles látószögű és egy 10 megapixeles teleobjektív érzékelő került rá.

Árak terén azonban jóval húzósabb számokat látni, mint a kagylómobilnál: a 256 GB-os változat esetében 779 990 forint, 512 GB-tal 839 990 forint, míg az 1 TB-os kialakításnál 944 990 forint az ajánlott hivatalos magyar fogyasztói ár. Ahhoz képest, hogy a tavalyi Galaxy Z Fold 3 legolcsóbb kiadása 699 900 forintról indult (és már az is drágának számított), ez egy erős ugrás, illetve a sminktükörre hajazó Galaxy Z Flip 3 is még 399 990 forintnál kezdődött, aminek utódja hazánkban már majdnem a félmilliót eléri. Persze ehhez hozzájárul az is, hogy a forint jelenleg nem a legerősebb fizetőeszköz, a gazdasági helyzetet nézve számítani lehetett rá, hogy a tavalyi modellekhez képest magasabb lesz az árcímke, jelen esetben mindkét készüléknél kb. 80 ezer forinttal.

A készülékek már előrendelhetők augusztus 25-ig, a boltok polcaira augusztus 26-án érkeznek meg.