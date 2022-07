A Samsung szerint már mainstream a hajtogatható mobil

Berúgta a hájpgépezetet a Samsung augusztus 10-re időzített mobilbemutatója előtt, ahol a cég legújabb összehajtható modelljei fognak bemutatkozni. A Samsung Mobile elnöke, TM Roh friss blogbejegyzése szerint 2021-ben közel 10 millió foldable modellt sikerült szállítani (az összes gyártónak együttesen), ami 300 százalékos növekedést jelent a 2020-as számokhoz képest, és ezzel eljött a pont, hogy a foldable mobilok "mainstreammé" váltak.

Ez meglehetősen túlszárnyalja az IDC elemzőcég által becsült 7,1 milliós számot. Ross Young, a DSCC (Display Supply Chain Consultants ) piackutató vezérigazgatója és kijelzőtechnológiai elemző a The Verge-nek kifejtette, hogy a dél-koreai cég ezzel a számmal kicsit túlbecsülheti a piacot, ő 7,9 millió szállítást említ. Bármi is legyen a valós szám: a hajtogatható modellek még mindig csak apró szeletét teszik ki a globális okostelefonos piacnak, 2021-es adatok szerint mindössze 0,5 százalékát.

A DSCC szerint 2021-ben a Samsung továbbra is magasan vezeti a piacot a szállítások 87,8 százalékával, míg a Huawei részesedése 9,3 százalék körül alakul, ha foldable telefonokról van szó. A többi szereplő tortaszelete pedig ennél is elenyészőbb: a Xiaomi 2,4 százalék, a Royole 0,3, az OPPO 0,2 százalékát adta az eladásoknak. Az IDC előrejelzése szerint a foldable piacnak 2025-re sikerül elérnie a 27,6 millió szállítást, amiből a érthető mód az eddig is élen járó Samsung minél többet akar kihasítani magának.

Popcorn + IT Több 100 előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján - csatlakozz! Több 100 előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján - csatlakozz!

Popcorn + IT Több 100 előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján - csatlakozz!

Az Apple egyelőre még mindig nem állt elő semmivel, a cupertinóiakkal kapcsolatban az elemzők úgy sejtik, hogy a háttérben már évek óta fejlesztik a saját technológiájukat, csak kivárnak, és figyelemmel kísérik a piac alakulását. Nincsenek is rászorulva: az iPhone és iPad rendkívül sikeres, és sokan számítanak arra, hogy az első almás hajtogatható készülék valamilyen módon az iPhone és az iPad fúziója lesz, vagy netán hajtogatható iPad és hajtogatható iPhone-ok érkeznek. Az Apple-elemző Ming-Csi Kuo szerint egyébként 2025-re várható legkorábban egy ilyen típusú eszköz bejelentése.

Roh bejegyzésében említi még, hogy a Galaxy-tulajok 70 százaléka a Z Flip3 mellett döntött, ami a gyártó legnépszerűbb ilyen típusú modellje. A tavaly augusztusban megjelent Galaxy Z Fold 3 és Z Flip 3 modellekből egy hónap alatt több kelt el, mint amennyit 2020-ban összesen sikerült értékesíteni a gyártó ilyen típusú készülékeiből. A dél-koreai cég pionírként rendkívüli fölénnyel bír: 2019 óta több mint 10 millió foldable telefont adott el, ezzel 88 százalékát fedi le a piacnak, az istállójában felsorakozó kilenc különböző modellel. A gyártó számára nagy előny persze, hogy övé a kijelzőgyártó Samsung Display is.

Eddig minden idők legnépszerűbb típusa a tavaly 4,6 millió példányban elkelt, 2021 augusztusában megjelent Galaxy Z Flip 3, ami a 2021-es piac 52 százalékát fedi le, tehát minden második ember ezt a telefont választotta, aki be akart szállni a hajtogatós őrületbe. A modell sikere magyarázható azzal is, hogy a 999 dolláros (magyar ára kb. 410 ezer forint körül mozog) árcímkéje jóval hozzáférhetőbbé teszi, mint a 380 dollárral drágább elődjét.

A CCS Insight kutatócég mobilipari elemzője, Ben Wood szerint a második és harmadik generációkhoz érve az eszközök kezdenek beérni, de az összehajthatós eszközökön futó alkalmazások ökoszisztémája még mindig nem optimális, és több befektetésre van szükség egy alkalmas felhasználói felület kifejlesztéséhez.