Bejöttek a magyaroknak a pénzügyi appok

A magyar lakosság fele hetente többször is használja internetbankját a Magyar Bankholding reprezentatív kutatása szerint, amit 525 fős lakossági mintán készítettek 2022 júliusában online kérdőív formájában. A megkérdezettek 22 százaléka hetente egyszer lép be a felületre, két százalék ezt ritkábban teszi meg. Hasonló népszerűségnek örvendenek a banki mobilapplikációk is: a lakosság 56 százaléka hetente többször, 19 százalékuk heti egyszer használja a bankja által biztosított alkalmazást, és a megkérdezettek mindössze egy százaléka nem használja bankja applikációját okostelefonján.

Az online ügyintézés előnyei közt a válaszadók a gyorsaságot és kényelmet emelték ki, hátrányok közül keveset tudtak kiemelni. A legelterjedtebb érv, hogy meg kell jegyezni a fiókunk jelszavát, de ezt is csak az emberek 16 százaléka találja zavarónak.

Ezzel párhuzamosan csökken a személyes ügyintézés népszerűsége: az emberek közel kétharmada évente kevesebb mint öt alkalommal látogat el bankfiókokba. A felmérés során csak a válaszadók 30 százaléka nyilatkozott úgy, hogy jellemzően személyesen intézi a pénzügyeit. Több hátrányát is kiemelték a felmérés résztvevői a személyes ügyintézésnek: legtöbben a hosszú várakozási időt, de a bankfiókig való eljutást, utazást is. Emellett a lassú ügyintézés és a feleslegesnek tűnő, sok papírmunka miatt választanak más módokat. A visszajelzések alapján a személyes ügyintézés legnagyobb előnye, hogy könnyebben meg lehet kérdezni az ügyintézőt, ha valamiben bizonytalanok vagyunk, mindemellett az emberek fele előnyként tekint arra is, hogy személyes, közvetlen kapcsolata lehet bankja munkatársaival.

Konkrét termékek esetében még változó az online ügyintézés népszerűsége: leginkább biztosítási, illetve megtakarítási termékeket igénylünk interneten, bonyolultabb ügyintézéssel járó termékek esetében kevésbé népszerűek az online megoldások. A különböző hiteltermékek intézéséhez (hitelkártya, személyi kölcsön, jelzálog-, folyószámlahitel, áru- és autóhitel) megközelítőleg a lakosság fele szívesebben megy be bankja fiókjaiba. Ennek leginkább az az oka a felmérés résztvevői szerint, hogy személyesen azonnal választ kaphatnak kérdéseikre, és tanácsot kérhetnek anélkül, hogy várniuk kellene a válaszra.

Első a közösségi média

A válaszadók telefonján átlagosan 24 alkalmazás van telepítve, melyek közül 11-et használnak rendszeresen. A legtöbbet (a kitöltők 87 százaléka által) használt alkalmazások olyan közösségi média applikációk, mint a Facebook és az Instagram. A kitöltők 73 százaléka használ pénzügyi alkalmazásokat, amely így a második legnépszerűbb kategória. Ebbe beletartoznak a banki alkalmazások, illetve a különböző költéskövető programok. Népszerű applikációk még a játékok (45%), a webshopok (40%), illetve az online újságok, streaming szolgáltatások és videómegosztók egyaránt 39 százalékos használati aránnyal.

Ami a pénzügyi alkalmazásokat illeti, leginkább az alapvető funkciókat használjuk, illetve ezeket is tartjuk nélkülözhetetlennek: forint átutalások/átvezetések intézésre, illetve számlaegyenleg lekérdezésére – amelyeket az emberek háromnegyede veszi igénybe, és kétharmada tartja elengedhetetlennek. Emellett, a válaszadók több mint fele használja a mobilfizetés funkciót is.

A felmérés résztvevőit a pénzügyi alkalmazásokkal való elégedettségükről is kérdezték. A hagyományos banki applikációkkal az emberek közel kétharmada teljesen elégedett, 32 százalékuk semlegesnek értékeli a programokat, és csupán 3 százalékuk mondta azt, hogy nem elégedett. A költéskövető, neobanki alkalmazásokkal kapcsolatban 40 százalékos az elégedettség, 56 százalék semleges, 3 százalék elégedetlen.

A felmérés résztvevőit arról is kérdezték, milyen biztonsági azonosítást használnak pénzügyi applikációjukba való belépés esetén. Legtöbben (58%) a kódbeírást jelölték meg, 49 százalékuk használ ujjlenyomat-olvasót, 40 százalékuk pedig jelszó és SMS azonosítási módszert. Az arcfelismerő egyelőre kevésbé elterjedt, a válaszadók mindössze 15 százaléka alkalmazza.