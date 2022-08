A mobiljátékok is kevesebb pénzt hoztak a konyhára

A legtöbb mobilos játékműfaj bevétele megcsappant az elmúlt évben, az amerikai piac éves összevetésben 9,6 százalékkal 11,4 milliárd dollárra csökkent – írja a SensorTower friss jelentése. A leglátványosabban, 28,8 százalékkal a versenyjátékok bevételei estek az előző év azonos időszakához képest. A geolokációs kiterjesztettvalóság-programok és lövöldözős játékok is 26 százalékkal, illetve 24,5 százalékkal kevesebb pénzt hoztak a konyhára. Egyedül az arcade és tabletop műfajok szegmense növekedett 14,8 százalékkal, valamint 0,9 százalékkal.

Annak ellenére, hogy a puzzle és különféle rejtvényjátékok bevétele 8,8 százalékkal kevesebb volt, mint a megelőző időszakban, mégis erre költöttek a legtöbbet a játékosok, méghozzá összesen 2,3 milliárd dollárt. A második legtöbb bevételt hozó műfaj a kaszinójátékoké 2,2 milliárd dollárral, ám mégis 10,9 százalékos eséssel.

Popcorn + IT Több 100 előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján - csatlakozz! Több 100 előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján - csatlakozz!

Popcorn + IT Több 100 előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján - csatlakozz!

Míg a tabletop játékok az év első felének második legsikeresebb kategóriája volt, a második negyedévet nézve 5,5 százalékot csökkent a zsáner jövedelmezősége, ami arra is utal, hogy míg az első negyedév erősebben indított, a második negyedévre érezhető lett a hanyatlás.

A bevételi statisztikák azonban nem tükrözik a különböző műfajok letöltéseit. Az akciójátékok műfaja például éves viszonylatban 10,5 százalékkal gyengült bevételek terén, de letöltésekben 5,4 százalékot erősödött 54,7 millióra. A sportjátékok ellenállónak bizonyultak körülbelül 66 millió telepítéssel. Ezzel szemben a legnagyobb növekedést produkáló arcade műfajban 14,2 százalékkal kevesebb volt a letöltés, ami arra utal, hogy bár az időszakban kevesebben töltötték le az ilyen típusú programokat, de a játékon belüli költések konzisztensek.

A letöltések összességében 2,5 százalékkal csökkentek az első félévben a Google Play Store-on és az Apple App Store-on keresztül, miután a koronavírus világjárvány szorításából kiszabadultak a potenciális felhasználók, ezzel párhuzamosan költéseiket is átcsoportosították. A szegmensnek nem tett jót a legtöbb régióban elszálló infláció, valamint az ukrán-orosz konfliktust már az első negyedévben kísérő makrogazdasági folyamatok sem. Mindeközben a megélhetési költségek is nőttek, ami mind hozzájárulhatott ahhoz, hogy idén májusban fordult elő először, hogy globálisan esett vissza a mobiljátékok teljes piaca, és ez láthatóan továbbra is folytatódik.