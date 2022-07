Tízezer Facebook admint perel az Amazon a kamuértékelések miatt

Újabb akciót indított az Amazon a webshopban tömegesen jelenlévő kamuértékelések ellen. Ezek azok a termékekkel kapcsolatban megjelenített, vásárlói véleménynek álcázott bejegyzések, amelyekért valójában a felhasználók pénzt vagy egyéb juttatást kapnak. A fizetett véleményezők toborzása a jelek szerint elég nagy részben Facebook csoportokon keresztül történt, mivel az Amazon ezúttal 10 ezer Facebook adminisztrátor ellen indított pert a kamuértékelések elősegítése miatt.

Az elképesztően magasnak tűnő facebookos csoportszám 2020 óta gyűlt össze, és különböző országokban működött, úgy mint az Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Japán, Francia-, Német-, Spanyol- és Olaszország. Egy csoportot az e-kereskedelmi óriás vállalati bejegyzése konkrétan megnevez, az "Amazon Product Review" csoport több mint 43 ezer taggal működött, míg a Facebook idén eltávolította.

Az Amazonnak ez már valójában sokadik kísérlete a webáruház hitelességét aláásó gyakorlat megfékezésére. Februárban a vállalat két olyan céget perelt be, amelyek a piactér kereskedőinek megbízásából nem valós tapasztalatokra alapozó, kamuértékelések közzétételére szakosodtak a különböző webáruházakban. Továbbá tavaly az Amazon 600, jellemzően kínai márkát tiltott ki nagyjából 3000 kereskedő kínálatából, amelyek a meglévő vásárlók véleményeit próbálták például kedvezményadással felfelé húzni.

Ezenkívül a háttérben mesterséges intelligenciára építő algoritmusok és humán munkaerő is szűri a gyanúsnak látszó értékeléseket. Ennek eredményeként az Amazon 2020 óta 200 millió hamis értékelést tiltott le a felületről, még azok publikus megjelenése előtt. A dedikált ellenőrző csoport szűri a közösségi médiában, azaz Facebookon, TikTokon, Instagramon és a Twitteren is a kamuértékelések írása érdekében szerveződő csoportokat. Korábban csak a közösségi oldalaknak jelentették a csoportokat és bejegyzéseket, az most bejelentett perként a problémakezelésnek már egy következő szintje.

Az említett gyakorlatokat egyébként már az Európai Unió is tiltja, mivel az megtévesztéssel próbálja rávenni a fogyasztókat a vásárlásra. Május óta az uniós jogharmonizáció révén hazánkban is megváltoztak a webshopokban megvásárolható termékekhez kapcsolódó fogyasztói értékelések közzétételének szabályai. A jogszabály tiltja a valótlan fogyasztói értékeléseket, melyekért a termék népszerűsítése érdekében fizetett a kereskedő, illetve tiltja a negatív értékelések közzétételének bárminemű akadályozását is.