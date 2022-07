Az utolsó szál is elszakadt Jony Ive és az Apple közt

Az Apple kultikus egykori vezető tervezője, Jony Ive 2019-ben távozott a cégtől közel 20 évnyi közös munka után. A szakember ezután nem szakadt el teljesen korábbi munkaadójától, továbbra is tanácsadói szerepben segítette a cupertinóiakat LoveForm nevű saját cége mögül. Viszont ez az utolsó összekötő cérnaszál is elszakadt már, Ive és az Apple együttműködése végéhez ért – tudta meg a The New York Times újságírója több közeli forrástól.

Az Ive távozása után aláírt tanácsadói megállapodás az elmúlt hetekben járt le, amit egyik fél sem kívánt hosszabbítani, így ezután Ive már semmilyen szerepet nem játszik az Apple termékfejlesztési folyamataiban. A tervező által jegyzett utolsó Apple-termék a 2019-es Mac Pro volt, távozása után pedig kisebb feladatokban segített, például az AirPods Max vezeték nélküli fejhallgató végleges kialakításában. Az egyelőre még nem tiszta, hogy a partnerség megszűnésének lesz-e bármilyen hatása a jövőbeli termékek tervezési folyamataira, például a régóta készülő kevertvalóságos-headset esetében. Eddig sem az Apple, sem Ive nem kommentálta az értesüléseket.

IT Üzleti elemzőt keresünk! (x) Infrastruktúra építésben szerzett tapasztalattal rendelkező, agilis szakembert keres az Auchan. Infrastruktúra építésben szerzett tapasztalattal rendelkező, agilis szakembert keres az Auchan.

IT Üzleti elemzőt keresünk! (x) Infrastruktúra építésben szerzett tapasztalattal rendelkező, agilis szakembert keres az Auchan.

Ive cége, a LoveForm tavaly fontos partnerségeket jelentett be, többéves együttműködés kezdődik a szakember és a Ferrari, valamint az Airbnb közt. Az Apple tervezőcsapatát jelenleg Alan Dye (emberi interfész tervezésért felelős alelnök) és Evans Hankey (ipari tervezésért felelős alelnök) vezetik, akik évekig dolgoztak Ive felügyelete alatt.

Az iparág talán legismertebb figurája 1997-ben kezdett ipari tervezéssel foglalkozni az Apple-nél. Munkájának első gyümölcsét iMac G3 jelentette, amellyel a Macintosh 128K alapjaira sikerült egy formabontó, a monitorral egybeépített, úgynevezett all-in-one személyi számítógépet alkotni. Az azóta eltelt több mint 20 évben népszerű termékvonallá nőtte ki magát az iMac. Hasonlóan sikeres volt a 2001 őszén bemutatott iPod, ami több éven keresztül a hordozható zenelejátszók úttörőjének számított.

A termékvonal sorsát végül az okostelefonok pecsételték meg, amelyek formaterveinek alakulásában oroszlánrésze volt Ive-nak. A fizikai billentyűzetet teljesen nélkülöző iPhone úttörőnek bizonyult, az elmúlt évtizedben piacra került okostelefonok szinte egésze a teljes kijelzős alapkoncepcióra épít. Ive munkássága tehát kétség kívül irányzatindító volt, a konkurensek által nagyon szorgosan átvett dizájn miatt pedig éveken át pereskedhetett a munkaadó Apple.

A szakember az iPad és az Apple Watch formatervezésében, valamint a jelentősen átrajzolt iOS 7 grafikus felületének megalkotásában is részt vett, a hardveres és szoftveres formatervek után pedig az Apple Park tervezésében is szerepet vállalt. A gigantikus, 12 ezer dolgozóra szabott impozáns épület azonban nem nyerte el maradéktalanul az alkalmazottak tetszését. Az egyterű iroda (open office) koncepciója szabályosan kiborította az Apple dolgozóinak egy részét, akik olykor fejjel sétáltak neki a szokatlan helyekre épített üvegfalaknak. Nem ez volt Ive-éra egyetlen vitatott dizájnja, gondoljunk csak az iPhone-okhoz tervezett Smart Battery Case otromba formájára, vagy a Magic Mouse 2 és az első generációs Apple Pencil bizarr töltési módjára.

Távozása után is sok kritikus jegyezte meg, hogy egyes Apple termékeknek jót tett, hogy Ive-nak már nincs köze a tervezéshez, például hogy a MacBook Pro ismét egy vastagabb testet kapott, amin több port fér el, míg az Ive által megálmodott ultravékony MacBookon csak egy USB-C portnak volt hely.