Behúzza a féket a toborzásoknál a Google

A "boldog békeidőkhöz" képest fókuszáltabban, sikerekre éhesebben illetve még nagyobb vállalkozói kedvvel kell működnie a következő időszakban a Google-nek, ezzel együtt a kialakuló gazdasági környezetben is lehetőséget látja Sundar Pichai, a cég vezérigazgatója, derül ki egy a dolgozóknak küldött, nyilvánosságra került belső levélből.

A virágnyelven írt üzenet kitér arra is, hogy a kialakult gazdasági helyzet, illetve a világgazdasági folyamatok hatására a Google milyen munkaerőpiaci lépésekkel reagált, illetve kíván reagálni. Pichar szerint a Google csak az idei második negyedévben tízezer új munkavállalót vett fel globális szinten, illetve a tervek szerint a harmadik negyedévben is érkezik új munkaerő a céghez, az év eleji tempót ugyanakkor mostantól lényegesen visszafogja a vállalat HR-részlege - derül ki az üzenetből.

A céghez így a továbbiakban is várnak elsősorban új mérnököket, illetve "kritikus területen" dolgozó szakembereket, ugyanakkor a cégvezető egyben utalt is rá, hogy ezzel párhuzamosan "bizonyos esetekben" szükség elkerülhetetlen lesz egy olyan, belső konszolidációs folyamat, melyek hatékonyabbá teszik többek között a munkaerőfelhasználást.

A Google nem az egyetlen és távolról sem az első nagyvállalat az IT-szektorban, mely a globális gazdasági változásokra válaszul jelentős mértékben lassítja, netán teljesen le is állítja a toborzást. A Meta például az év első felében többször is leszögezte, hogy a gazdasági helyzet miatt kénytelen leállítani a munkaerőfelvételt, de hasonló intézkedéseket hozott nemrég a Snap és a Spotify is.

Eközben a kevésbé rózsás kilátások elé néző cégeknél már megkezdődtek az első leépítések, így leépítési folyamatról számolt be korábban a Netflix és a Twitter is.