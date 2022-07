Jóléti osztogatás lett a 3G-s mobilcsere-programból

Ahogy az hatóság korábbi tájékoztatásának, illetve az illetékesek nyilatkozatai alapján várható volt, meghosszabbítja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a mobilszolgáltatók országos 3G-s lekapcsolási hullámát kísérő készülékcsere-támogatási programot, egyben jelentősen átalakítva a program egyes, lényeges elemeit. Az átalakításra, illetve a támogatás vonzóbbá tételére a HWSW információi szerint elsősorban azért volt szükség, mivel mostanáig az előirányzott, ötmilliárd forintos támogatási keret tíz százalékát sem hívták le a jogosultak.

Az NMHH és az Innovációs és Technológiai Minisztérium tavaly októberben közösen jelentette be, hogy a mobilszolgáltatók hálózatmodernizációs munkálatai által hátrányosan érintett ügyfelek megsegítésére készülékcsere-támogatási programot hoz létre. Az egyszeri, vissza nem térítendő, legfeljebb bruttó 20 ezer forintos állami támogatás igénybevételének részletei végül novemberben jelentek meg.

Ebben többek közt szerepeltek a legfőbb pályázati kritériumok, így például az, hogy a támogatási program kétlépcsős lesz, és 2022. február 14-től július 17-ig tart majd, valamint az, hogy a támogatással vásárolt készüléknek 4G/5G és VoLTE-képesnek kell lennie, valamint bruttó vételára nem haladhatja meg a 120 ezer forintot. Feltétel volt továbbá az is, hogy a lecserélendő telefonnak 2021. július 1. és 2021. december 31. között legalább egyszer fel kellett jelentkeznie valamelyik hazai szolgáltató hálózatára, illetve annak az átadáskor is működőképesnek kell lennie.

A hatóság tegnapi közleményében jelezte, hogy a támogatási program július 18-tól új feltételekkel bővül. Ezek rendre az alábbiak:

A 2022. július 17-ig végdátum helyett a pályázat zárásának határideje 2023. március 31. (vagy a keretösszeg kimerülése - amelyik előbb bekövetkezik)

Az egyszeri, 20 ezer forintos támogatás összege megduplázódik, így 40 ezer forintot áll az állam az új készülék árából, ráadásul

eltörlik a korábbi, bruttó 120 ezer forintos értékhatárt, így a megvásárolni kívánt készülékeknél csak a 4G (5G) kompatibilitás és ezzel együtt a VoLTE-képesség marad kritérium.

Végül változik az is, hogy a lecserélendő készülékeknél az elvárt aktivitási időszak 2021. december 31. helyett 2022. április 30-ig meghosszabbodik.

Bár hatóság szerint ezzel összességében sokkal több ember tud majd élni a készülékcsere-támogatási program lehetőségeivel, a változtatások révén ezzel párhuzamosan a program jelentősen eltávolodik eredeti céljától, a ténylegesen rászorulók támogatásától, ami a hatósági tavaszi kommunikációjában még hangsúlyos szempont volt.

A készülékcsere-támogatást így július 18-tól akár egy több százezer forint értékű csúcskategóriás okostelefonba is bele lehet forgatni, ha talál valaki a családban olyan, működőképes 3G-s vagy 2G-s telefont, mely április végéig bezárólag - bármilyen rövid ideig - használatban volt. Emellett, mivel egyszeri, vissza nem térítendő támogatásról van szó, rosszul jártak azok, akik elsőként vették igénybe a támogatást, még akkor is, ha az eltelt időszakban az árfolyamváltozásoknak és az inflációs hatásnak köszönhetően a készülékek fogyasztói ára is megnőhetett.

A támogatási keret megemelésében alighanem ez utóbbi szempont (a pénzromlás és az infláció miatti piaci ármozgások) is szerepet játszhattak, illetve az, hogy a rosszul felmért igény alapján megállapított támogatási keretösszeget már nem lehet más célra fordítani.

Az eredeti keretösszeg egyébként legfeljebb 250 ezer készülékcsere-támogatás finanszírozására lett volna elég, az új feltételekkel ez a szám valamivel kevesebb, mint a felére csökkenhet.