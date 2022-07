Adatgyűjtés miatt indított pereket a Meta

Szövetségi bíróságon indított pert a Meta a scraping szolgáltatásokat nyújtó Octopus Data cég és egy Ekrem Ateş nevű magánszemély ellen - tudatta a cég saját közleményében. A kaliforniai Octopus valójában egy kínai multinacionális vállalat leánycége, ami magánszemélyeknek és cégeknek nyújt webes adatokat tömegesen begyűjtő scraping-for-hire szolgáltatást, emellett olyan szoftvereket is kínál, amelyekkel az ügyfelek saját adatgyűjtési kampányokat végezhetnek.

A cég marketingeszközként reklámozott Octoparse nevű eszközének valódi tulajdonosa a honlapja szerint big data termékeket nyújtó Shenzhen Vision Information Technology Co. A Meta azt állítja, hogy a kínaiak valójában megpróbálják leplezni az Octoparse-hoz való kötődésüket, 2015-ben külön domaint is regisztráltak, és különféle módon játsszák ki, hogy az adatgyűjtésre adó felületek tulajdonosai ne észleljék a scraping tevékenységet. A Facebook és az Instagram mellett az Octoparse használatával a Twitter, a YouTube és e-kereskedelmi webhelyek, például az Amazon felhasználóiról is tömegesen gyűjthetők információk.

Az eszköz működése azonban problémás a Meta szerint, mivel feltétele a felhasználó fiókjába való bejelentkezés, utána tud csak telefonszámokat, születési dátumokat, e-mail címeket és más személyes információkat tömegesen összekalapozni a felhasználóhoz köthető összes Facebook és Instagram ismerősről, többek közt arról is, hogy ők milyen hozzászólásokat tettek közzé és milyen tartalmakat kedveltek. A szolgáltatásért fizető felhasználók lényegében maguk adják át a bejelentkezési adataikat az Octopusnak.

A Meta szerint az Octopus az automatizált scraping szolgáltatásokkal nem csak a közösségi felületek feltételeit sérti meg, de egyben ütközik a digitális jogokat védő Digital Millennium Copyright Act (DMCA) előírásaival is. Külön kiemelte, hogy az Octopus attól függetlenül nyújt szolgáltatást bárki számára, hogy ki az adatgyűjtés célpontja, vagy mi az adatgyűjtés célja, így visszaélésekre ad lehetőséget.

Az Octopuson túl a Meta beperelt egy Ekrem Ateş nevű török magánszemélyt is, aki több mint 350 ezer Instagram-felhasználóról gyűjtött össze információkat automatizált eszközökkel, az adatokat pedig több klónoldalon is megosztotta az érintettek beleegyezése nélkül, így azok könnyen kereshetővé váltak. A Meta 2021 során több mint 100 Instagram-klón oldalt derített fel, amelyeknek elsődleges veszélye, hogy csalásokhoz használhatók fel, továbbá rontják a hiteles oldalak reputációját.

Nem ez az első alkalom, hogy a közösségi óriás fellép a scraping ellen, 2020-ban egy török állampolgárt perelt be, aki több mint 100 ezer Instagram-profil adatait gyűjtötte össze. Az Octopus Data elleni per célja, hogy a bíróság megtiltsa az Octopus számára a Facebook és az Instagram használatát, emellett kártérítést is követel a közösségi óriás.