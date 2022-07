Most sem marad el a káosz a Vodafone rendszerátállásánál

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az idei nyár sem múlik el informatikai átállás nélkül a Vodafone Magyarországnál, mely a UPC Magyarország felvásárlását követő műszaki fejlesztések részeként láthatóan komoly nehézségek árán próbálja összedrótozni a két platformot (vezetékes és mobil) egy ügyviteli és számlázási rendszerbe. A migrációs projekt tavaly sem zajlott zökkenőmentesen, és az előzetes jelek szerint ez idén sem lesz másként.

Az átállási folyamat idén elméletileg két ütemben zajlik, és egyaránt érinti a vezetékes- és mobilos ügyfeleket is. Ugyanakkor a szolgáltató hangsúlyozza, hogy a szolgáltatások elérhetősége mindvégig megmarad, csak az ügyintézési lehetőségek szűnnek meg gyakorlatilag teljesen a július 11-től 16-ig tervezett időszakban (a vezetékes szolgáltatásokkal kapcsolatos bizonyos ügyintézési módok már június 24-től szünetelnek).

furcsa egyenleg a vodafone applikációban (forrás)

Bár a mobilos ügyfeleket érintően a folyamat még el sem kezdődött, a Vodafone online ügyfélszolgálati csatornáin (a webes My Vodafone felületen és az applikációban) több felhasználói visszajelzés és a HWSW saját tapasztalatai alapján is már most teljesen fals információk jelennek meg a feltöltőkártyás egyenlegekről. Így van olyan ügyfél, akinek az online felületen látható egyenlege előtt szimplán egy mínusz előjel jelent meg, de van olyan is, akinél nulla forint vagy a ténylegestől jelentős mértékben eltérő rendelkezésre álló egyenleget mutat a rendszer - miközben a szolgáltatásokat továbbra is használni tudja.

A feltöltőkártyás ügyfelek egyébként a szolgáltató tájékoztatása szerint az átállás időszakában ATM-en keresztül továbbra is feltölthetik majd pre-paid egyenlegüket, kérdés, hogy a Vodafone háttérrendszereiben az egyenlegfelhasználás és feltöltés a most tapasztalt jelenségtől függetlenül zökkenőmentes marad-e.

A témában tájékoztatást kértünk a Vodafone Magyarországtól, amint megérkezik, cikkünket frissítjük.

A kellemetlenségekért cserébe a Vodafone idén is grátisz adatkerettel kompenzálja a mobilos ügyfeleit, melynek részleteit ezúttal már előre kiküldték az ügyfélkörnek. A tájékoztató alapján a cég 10 GB extra, belföldi és roaming környezetben egyaránt felhasználható adatmennyiséget aktivál minden lakossági és vállalati ügyfelének legkésőbb július 11-én éjfélig. Az ajándék egyenleget 30 napig lehet felhasználni.

A vállalat a tavalyi rendszerátállás során több alkalommal is aktivált hasonló, ingyenes adatkereteket ügyfeleinek.