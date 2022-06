Elárasztaná áruval Magyarországot Kelet-Európa Amazonja

Akár jelentősen át is szabhatja az egyébként is rendkívüli módon koncentrálódott magyar e-kereskedelmi piac erőviszonyait a nagy márkák által gründolt online piacterek fokozatos térhódítása. A modell az egészen kicsi kereskedőknek és az üzemeltetőknek egyaránt kedvezhet, hiszen míg előbbiek óriási elérést és értékes marketingeszközöket kapnak, addig utóbbiak mindezt többnyire jutalékért cserébe adják, mely ma már jelentős bevételi forrásnak számít a saját e-kereskedelmi tevékenység mellett.

A HWSW-hez eljutott bennfentes információk alapján a Magyarországi piactér állóvízét alaposan felforgathatja, hogy a lengyel Allegro, a kelet-európai e-kereskedelmi piac legnagyobb szereplője rövidesen kiterjesztheti saját piactér-modelljét hazánkra is, illetve a helyi kereskedőknek lehetőséget adhat majd arra, hogy Magyarországon is árulják termékeiket.

A lengyel e-kereskedelmi cég tavaly jelentette be, hogy felvásárolja csehországi Mall Csoportot, mely többek között Magyarországon is jelen van webáruházával. A Mall nem tartozik a legnagyobb piaci szereplők közé hazánkban, a GKID legutóbb publikált, TOP15-ös listájára - melyet a cégek tavalyi forgalma alapján állítottak össze - fel sem fért, a piactér megjelenésével ez azonban könnyen megváltozhat.

Az Allegro piactere jelenleg Kelet-Európában messze a legnagyobb online értékesítési közeg, több mint 200 millió termékkel, illetve 128 ezer regisztrált - túlnyomó többségében lengyel - kereskedővel. A piacterek növekedési stratégiájában újabban központi szerepet játszik a határokon átnyúló értékesítés, melyre az Allegro mellett többek közt a magyar piac legnagyobb szereplőjének számító, Románia és Magyarország mellett Bulgáriában jelen lévő eMAG is komoly hangsúlyt fektetett az elmúlt időszakban. A cég magyar piacterén jelenleg hatezer partner árul különféle termékeket, egy részük Magyarországra exportáló külföldi vállalkozás.

Bár az eMAG jelenleg az egyetlen, piactér-modellel dolgozó nagy nemzetközi e-kereskedelmi vállalkozás hazánkban, a MediaMarkt is ebbe az irányba mozdult tavaly év végén, illetve borítékolható, hogy a cseh kézben lévő Alza is megjelenik idővel itthon a honi piacon jelenleg is szárnyait bontogató piactér-modellel.