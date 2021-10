Egy-két év, és jöhet a magyar Amazon

A nagyobb piacok letarolását követően a kisebb, jellemzően alacsonyabb vásárlóerővel rendelkező országok behálózásába kezdett Európában, illetve világszerte az Amazon. Szakértők szerint mindez óriási kihívást jelenthet a magyar e-kereskedők számára, hiszen már nem az a kérdés, hogy jön-e Magyarországra a világ legnagyobb e-kereskedője, hanem az, hogy mikor.

Bár az Amazon nagyobb nemzeti webáruházai jelentős részben eddig is szállítottak Magyarországra, a webshop mégsem tudott komoly tényezővé válni a magyarhoz hasonló, kisebb kelet-európai piacokon. Ennek elsődleges oka, hogy az értékesítési felületet és az ügyfélszolgálatot nem lokalizálták, vagyis a termékleírások idegen nyelvűek, ahogy a vásárlási folyamaton és az esetleges ügyfélszolgálati megkeresések során sem kommunikál magyarul a webshop.

A jég idén márciusban tört meg, amikor elindult az Amazon első, kelet-európai országra lokalizált webáruháza Lengyelországban, ahol a helyi piac nagyágyújának számító Allegro szintén nemzetközi terjeszkedésen dolgozik. A lengyel Amazonon ráadásul rendkívül látványosan fejlődik: keddtől a helyi vásárlók számára is elérhetővé vált a havi 49 zlotyiba kerülő, teljes Amazon Prime előfizetés, mely egybe csomagolja az Amazon online videostreaming-platformját számos, kedvezményes vásárlásra szolgáló lehetőséggel (ingyenes szállítás, Amazon Prime Day stb).

Szabó László, a Growww digitálismarketing-ügynökség online-növekedési szakértője szerint egy-két éven belül várható az Amazon piacra lépése hazánkban, ami azt jelenti, hogy legfeljebb két-három éve maradt a hazai kereskedőknek a felkészülésre, hiszen még egy ekkora óriásnak is kell egy év, mire megveti a lábát a piacon.

A szakember szerint kínálkozik a gondolat, hogy ha jön az Amazon, akkor miért ne értékesíthetnének rajta a hazai vállalkozások is, akár globális piacokhoz jutva? Elvben ugyan ez lehetséges, azonban a gyakorlatban számos akadály nehezíti - emeli ki Szabó. Az eredményes jelenlét költségei olyan magasak, amit csak a legfelkészültebb szereplők képesek teljesíteni.

Alapfeltétel a fejlett ügyfélszolgálat és a rövid szállítási idő, melyek biztosítása már önmagában jelentős költséget jelent. Szintén alapvető feltétele a sikernek a nemzetközi mezőnyben is versenyképes ár. Ugyanakkor magasak az Amazonon belüli hirdetési költségek és az értékesítések után fizetett jutalék. Ezek a költségek együttvéve a fogyasztói ár 35 százalékát is elérik, de induláskor akár a 60 százalékot is.