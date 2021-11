Lengyel kézbe kerül a Mall.hu

Megvásárolja a Mall Csoportot és a hozzá tartozó WE DO logisztikai céget azok tulajdonosaitól a lengyel Allegro Csoport, ezzel a legnagyobb kelet-európai e-kereskedelmi szolgáltató hivatalosan is megjelenhet Magyarországon a Mall hazai érdekeltsége révén. Ez az Allegro első, nagyobb nemzetközi felvásárlása - a céget a helyi piacon az utóbbi időszakban az Amazon tartja komoly nyomás alatt, mely idén tavasszal indította el lengyel webáruházát.

A Magyarország mellett Csehországban, Szlovákiában, Szlovéniában, Horvátországban és Lengyelországban jelen lévő Mall Csoport 40%-a a cseh PPF Csoport tulajdonában van, az e-kereskedelmi cég vezetője pedig az a Jan Hanus, aki tavaly december végéig a szintén a PPF tulajdonában lévő Telenor Magyarországot vezette. Az Allegro közleménye szerint az akvizíciót követően a vállalat jelentős mértékben növelheti majd európai elérését, 70 millió potenciális vásárlóval számolva.

Azt egyelőre nehéz megjósolni, hogy a 880 millió eurós összértéket képviselő üzlet létrejötte milyen hatást gyakorolhat a magyar e-kereskedelmi piacra, ahol egyébként is dominálnak a külföldi tulajdonban lévő, több országban is jelen lévő szereplők. Egyes piackutatások szerint a Mall Magyarországon nem tartozott az igazán nagy forgalmú webáruházak közé, a GKI Digital legutóbbi, idén májusban közzétett 2020-as rangsorágban a cég forgalom alapján a 15. helyen szerepel a hazánkban működő webáruházaknál.

Az Allegro ugyanakkor mind az eMAG-hoz, mind a cseh Alzához képest jelentősen nagyobb, tőkeerősebb vállalkozás, vagyis csak elhatározás kérdése, hogy a felvásárlással érintett piacokon mennyire kíván lehengerlő növekedést elérni, illetve megtartja-e a régi márkanevet, netán újat vezet be helyette.

A Mall nevére Magyarországon mindenesetre egyszer már komoly árnyékot vetett egy 2017-es csalási ügy, melyben hivatalosan egy munkatársa révén volt érintett a cég, melynek irodáiban rendőrségi és adóhatósági razzia is volt.

A most bejelentett üzlet létrejöttének feltétele az érintett hatóságok jóváhagyása - erre várhatóan a jövő év első felében kerülhet sor.