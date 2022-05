Intel: már 2024-ig húzódhat a chiphiány

Pat Gelsinger, az Intel vezérigazgatója szerint a félvezetőipart érintő ellátási hiány az eddig becsültnél is tovább, 2024-ig húzódhat. Gelsinger a CNBC-nek adott interjúban elmondta, hogy a globális szinten jelentkező nehézségek hatásai a kulcsfontosságú gyártási eszközök korlátozott elérhetősége miatt elhúzódnak, ami akadályt jelent a megnövekedett kereslet kielégítéséhez szükséges kapacitások bővítésében. „Részben ez az oka annak, hogy jelenleg úgy gondoljuk, hogy az általános félvezetőhiány 2024-ig nyúlik a korábbi 2023-as becsléseinkhez képest, mivel a hiány már a berendezéseket is elérte” – mondta Gelsinger. A vezér szerint a koronavírus-járvány miatti sanghaji zárlat és az ukrajnai orosz invázió is rávilágít, hogy szükség van a földrajzilag kiegyensúlyozottabb félvezetőgyártás előmozdítására.

A vezérigazgató egy nappal azután szólalt meg a témával kapcsolatban, hogy a kaliforniai székhelyű chipgyártó a Wall Street által vártnál óvatosabb pénzügyi előrejelzést tett a második negyedévre, ám első negyedéves eredménye és bevétele felülmúlta az elemzői várakozásokat. Miután Gelsinger 2021 februárjában beült a vezérigazgatói székbe, a cég számos beruházást jelentett be: megugrottak a félvezető-gyártak építésére szánt költések az Egyesült Államokban és Európában is, míg a világ chipgyártói kapacitása jellemzően Ázsiában koncentrálódik.

A vállalat márciusban közölte, hogy a következő években összesen 33 milliárd eurót ruház be Európában a chipgyártó kapacitás növelésébe féltucat uniós országban, melynek részeként két új félvezetőgyár épülhet Németországban, amik öt év múlva kezdhetik meg a termelést. Ezzel az eurofab éppen abban az országban jöhet létre, melyet autóiparán keresztül a legérzékenyebben érintett a félvezetőhiány.

A nagy félvezetőipari vállalatok vezetői rendszeresen kommentálják a globális gazdaságot is élesen befolyásoló chiphiányt. Pat Gelsinger tavaly nyáron is arról beszélt, hogy szerinte az iparágnak még évekre lehet szüksége, hogy alkalmazkodni tudjon a hirtelen megugrott igényekhez. A veterán szakember szerint a felhős szolgáltatásokra, az 5G-re, a különféle gépi tanulásos megoldásokra, valamint az edge computingra szinte egyidőben ugrott meg látványosan a kereslet. Mindez váratlanul érte a félvezetőpiac szereplőit, amelyek alapos prognózisokkal, több évre előre igyekeznek meghatározni a várható piaci igényeket.

A Qualcomm elnök-vezérigazgatója pedig tavaly decemberben úgy nyilatkozott: 2022-ben érezhetően enyhülnek majd a chipellátási problémák. Az elnök-vezérigazgató ugyanakkor nem bocsátkozott számszerű prognózisba, mindössze annyit mondott, hogy elsősorban 2020-hoz viszonyítva lehet majd számottevő az előrelépés. Az ellátási problémákat a Qualcomm szinte összes partnere érzi, a kaliforniai székhelyű tervezőcég jóformán egyik nagy vásárlójának sem tud elegendő mobilos alkalmazásprocesszort szállítani.