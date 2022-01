A világ legnagyobb félvezetőgyártó-központját építi az Intel

Amerika, illetve az egész világ legnagyobb félvezetőgyártó-komplexumát húzná fel Ohio államban az Intel. A cég első embere, Pat Gelsinger múlt pénteken Joe Biden amerikai elnök társaságában bejelentette, hogy kezdeti beruházásként 20 milliárd dollárt áldoz a chipgyártó arra, hogy az amerikai felvevőpiac igényeit kiszolgálva lényegében hazahozza a félvezetőgyártást jelenlegi központjából, Ázsiából.

Az új komplexum, mely a tervek szerint rövid távon háromezer embernek ad majd munkát, egy ohioi kisváros, az alig tízezer lelket számláló New Albany mellett ezer holdnyi területen épülhet fel. Az állam fővárosától, Columbustól mindössze 15 mérföldnyire található helyszín a következő években további összesen hét komplexummal bővülhet majd, jelen értéken körülbelül százmilliárd dolláros összeberuházási értékkel.

joe biden és pat gelsinger a fehér házban (fotó: aP)

A 2020 óta érzékelhető globális chiphiány számottevő enyhülésére ugyanakkor a most bejelentett beruházás sem fog rövid távon megoldást hozni - Gelsinger szerint a chiphiány 2023-ban is nyomasztja majd az iparágat, illetve a felvásásló piacot. A most bejelentett beruházáscsomag célja hosszabb távon sokkal inkább az, hogy az Egyesült Államokat - mely a világ egyik legnagyobb félvezető-felvásárlója - függetlenítse az ázsiai gyártástól.

Bár az Intel leszögezte, hogy a százmilliárdos beruházást szövetségi támogatás nélkül is végrehajtja, Gelsinger ugyanakkor hozzátette, a cég az iparág számára előirányzott 52 milliárdos támogatási csomag nélkül csak lassabban tudja majd megvalósítani.

Az Intel részéről Ohión kívül jelenleg a meglévő arizonai komplexum két gyárral történő bővítése van napirenden - szintén húszmilliárd dolláros büdzséből. Ezzel a Phonenix agglomerációjában található Intel campus hat gyáregységgel üzemelhet majd. Ugyanitt épít egy szintén hat gyárból álló komplexumot az Intel egyik legnagyobb riválisa, a TSMC is.