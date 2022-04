Hozzánk is megérkeztek a Xiaomi új csúcsmobiljai

A kínai gyártó Magyarországon is bejelentette a nemzetközi piacra szánt Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 és a Xiaomi 12X készülékeket, melyek globális bemutatója március 15-re esett. Egyúttal kiderültek a hazai ajánlott fogyasztói árak is, amik a korábban sejtettnél kicsit magasabbak. A jelen állásban háromtagú széria egyébként várhatóan kap egy Ultra kiadást is, aminek a bejelentését május környékért sejtik a portálok.

A csúcsmodellek hardvere megegyezik a tavaly decemberben Kínában bemutatott kínai variánsokéval, szoftverek terén van némi eltérés, hiszen az Európába érkező telefonok az Android 12 alapra (a Xiaomi 12X esetében Android 11-re) húzott MIUI 13 rendszert futtatják.

A készülékház belsejébe a sima Xiaomi 12 és a Pro esetében a legtöbb 2022-es csúcskészülékben dübörgő, 4nm-es technológiával gyártott Snapdragon 8 Gen 1 SoC került, nyolcmagos processzorral (1x Cortex-X2 3.0GHz + 3x Cortex-A710 2.5GHz + 4x Cortex-A510 1.8GHz), a grafikus processzor pedig egy Adreno 730, melynek legmagasabb frekvenciája elérheti a 818 MHz-et. A Xiaomi 12X esetében a fő különbség, hogy azt Snapdragon 870-nel szerelték fel.

A Xiaomi 12 (és a Xiaomi 12X) egy picivel nagyobb az iPhone 13-nál a 6,28”-es 120 Hz-es AMOLED paneljével, ami az eddigi tesztek alapján kifejezetten kényelmessé teszi a használatot, és a Xiaomi legkisebb csúcsmobilja a Mi 8 óta. Jellemzői közt szerepel a 2400 x 1080 FHD+ felbontás, 419 PPI képpontsűrűséggel, 1100 nit csúcsfényerővel. A Pro variáns méretesebb, 6,73 hüvelykes 2K Super Vision képernyőt kapott, 3200 x 1440 felbontással, 1500 nites csúcsfényerővel. Az ujjlenyomat-olvasót a kijelzőbe építették.

Az alapmodell hátlapján egy 50 megapixeles főkamera van (Sony IMX766), ami egy 1/1,56"-es és 2.0μm pixelekkel, illetve optikai stabilizálással rendelkező szenzor, ehhez társul egy 13 megapixeles nagylátószögű és egy 5 megapixeles telemakró egység is, ugyanez a felállás az X12 hátulján is.

A Pro esetében három 50 megapixeles szenzor lövi a képeket, melyek közül a főkamera a Sony IMX707-es érzékelője (1/1,28”), ezen a készüléken debütálva. A másodlagos és a harmadlagos lencse is 50 megapixeles, előbbi egy portré, utóbbi egy 115 fokos ultraszéles szenzor. Az előlapi szelfikamera 32 megapixeles.

A Pro variáns esetében adott a 120W-os Xiaomi HyperCharge töltés, amivel akár 18 perc alatt tölthető fel nulláról teljesen a 4600 milliamperórás akkumulátor. Az alapmodellbe és a 12X-be némileg kisebb, 4500 milliamperórás kapacitású telepet építettek. Mindkét készülék támogatja a 67W-os vezetékes turbótöltést. A Xiaomi 12 Pro és a Xiaomi 12 modelleknél lehetséges az 50W-os vezeték nélküli töltés és a 10W-os fordított töltés is, de az 12X esetében ezekről le kell mondani. És persze nem marad ki az NFC, az 5G, a WiFi 6, a Bluetooth 5.2 támogatás sem.

A Xiaomi 12 termékcsalád április elejétől lesz elérhető a hazai kiskereskedelmi csatornákban. Az ajánlott fogyasztói árak és az alábbiak szerint alakulnak: