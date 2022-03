Még idén jöhet a havidíjas iPhone

Rövidesen előfizetéses szolgáltatás keretében biztosítana iPhone-okat és más hardvereket saját felhasználóinak az Apple - legalábbis ezt állítja a Bloomberg általában jól értesült szakújságírója, Mark Gurman. Az elképzelések szerint a modell hasonlóképpen működne, mint amikor egy felhasználó egy online szolgáltatásra fizet elő, ugyanakkor nem úgy kell elképzelni, mint egy hagyományos, havi részletfizetési konstrukciót.

Gurman szerint az új szolgáltatás az eddigi legütőképesebb próbálkozása lehet majd az Apple-nek annak érdekében, hogy a cég a megújuló előfizetésekkel a teljes ökoszisztémát, azaz a szoftver- és szolgáltatáshátteret, illetve a hardvert illetően is minél több felhasználót láncoljon magához. Bár a pontos részletek jelenleg is kidolgozás alatt állnak, annyi biztos, hogy a havi előfizetéses iPhone-hoz Apple ID-val kell majd rendelkeznie a felhasználónak, vagyis a pénzügyi tranzakciókat is az Apple tartja majd kézben.

fotó: reuters

Bár az Apple-nek korábban is voltak hasonló próbálkozásai (ilyen volt az AppleCare előfizetéssel egybecsomagolt iPhone Upgrade Program), az új konstrukció minden eddiginél jelentősebb paradigmaváltást eredményezhet a cégnél, melynek értékesítési modellje eddig túlnyomó részt a teljes áron értékesített készülékekre, esetleg a szolgáltatói készüléktámogatásra épült.

Hogy az új program mennyiben lesz majd más, mint egy hagyományos, 12 vagy 24 hónapos részletfizetés vagy lízing, az egyelőre nem világos, de Gurman szerint a havi díjakat nem a klasszikus modell alapján határozzák majd meg, vagyis ez esetben nem arról lesz szó az új készülékek árát egyszerűen elosztják a futamidő hónapjainak számával.

Az Apple a pletykák szerint hosszú hónapok óta dolgozik a program részletein, a menedzsment pedig nemrég döntött arról, hogy a szolgáltatás házon belül prioritást kapjon, így elképzelhető, hogy már idén napvilágot láthat. Ezzel együtt a projekt jelenleg még olyan fázisban van, amikor az Apple bármikor fájdalommentesen visszalőheti azt - hívják fel a figyelmet a Bloomberg forrásai.