Erősen indult az év a mobilappok piacán

Folyamatosan nő a mobilalkalmazások piaca a letöltésszámában és az appokra költött összegekben egyaránt, amiről a data.ai (korábban: App Annie) negyedéves jelentése számol be ezúttal. A független kutatócég adatai szerint az első negyedévben már 37 milliárd letöltés történt az iOS és a Google Play alkalmazásboltjaiból, ami 11 százalékos növekedésnek felel meg az előző évhez képest. A legtöbb appot Indiában, az Egyesült Államokban és Brazíliában töltötték le a felehasználók. Indiában az előző negyedévhez képest is jelentősen nőtt a letöltések száma, ami összefügghet a kínai appok rendszeres csoportos letiltásával és azok pótlásával is, de az Android feltörekvő piacokon való erőteljes terjeszkedésének is betudható.

Emellett az alkalmazáson belüli költések értéke is hatalmas, 33 milliárd dolláros összeget mutat. Ez a pandémia előtti, 2020-as évhez viszonyítva 42 százalékos növekedést jelent. Többségében, a költések 65 százalékában még mindig az iOS felhasználóktól érkeznek az appos fizetések. Ha pedig a játékokra fordított bevételeket nem figyeljük, akkor 73 százalékban az iOS alkalmazásboltokban költöttek felhasználók. A nagyobb összegek a játékok mellett a szórakoztató kategóriában, fotós és videós alkalmazásokban jelentkeztek.

Forrás: data.ai

Az örökzöld népszerűségű kategóriák mellett kifejezetten érdekes a gyorsan növekvő, kisebb kategóriák listája. Az orvosi szolgáltatásokra 23 százalékkal, az egészségügyi és fitness appokra pedig 20 százalékkal költöttek többet az iOS felhasználók. Míg az androidosok körében az autós és közlekedési alkalmazások, továbbá az étel-ital volt a leggyorsabban növekvő kategória, például egy-egy app aktuális előfizetői akciója miatt.

Ugyanakkor a legnépszerűbb alkalmazások egyáltalán nem változtak, letöltésszámban továbbra is az Instagram, TikTok, Facebook és WhatsApp vezet. Míg a legtöbbet a felhasználók a TikTok, YouTube, Tinder és Disney+ appokban költöttek. Ezzel pedig a Disney+ belépett "a 2 milliárd dolláros klubba", ahová jelenleg csak 35 alkalmazás és ezen belül is csak 9 nem játékapp tartozik.