Magabiztosan uralja az Apple az okosóra-piacot

Összesen 24 százalékos éves növekedést mutat fel az okosórapiac 2020-ról 2021-re. Az eladásoknak nem kedvezett a pandémiás helyzet, de az évet megtolta a negyedik negyedév 40 millió eladott okosórája, ami az eddigi legnagyobb negyedéves eladásnak számít a Counterpoint Research beszámolója szerint. A növekedést főként a 100 dollár alatt kapható okosóráknak tudható be, na meg a helyi márkáknak köszönhetően négyszeresére nőtt indiai piacnak.

Online meetup március 22-én a bevásárlás jövőjéről (x) Sok millió vásárló, zöldmezős IT-fejlesztések. Nézz be a kulisszák mögé a Tesco Technology budapesti csapatával. Sok millió vásárló, zöldmezős IT-fejlesztések. Nézz be a kulisszák mögé a Tesco Technology budapesti csapatával.

Online meetup március 22-én a bevásárlás jövőjéről (x) Sok millió vásárló, zöldmezős IT-fejlesztések. Nézz be a kulisszák mögé a Tesco Technology budapesti csapatával.

A legmagasabb piaci részesedést továbbra is az Apple tudhatja magáénak a maga 30,1 százalékával. Ez bevétel szintjén egyébként a piac felét jelenti. Még úgy is, hogy a cupertinói vállalat 2,8 szazalékpontot vesztett piaci részesedéséből 2020-ról 2021-re a növekvő verseny miatt. Mindez nem jelenti az Apple lejtmenetbe kapcsolását, a Bloomberg szerint a vállalat eddigi legerősebb éve idén lesz az okosóra piacon. A várakozások szerint 3 új modell is megjelenhet 2022-ben, az Apple Watch Series 8 mellett várható az Apple Watch SE és egy extrém sportolóknak tervezett modell.

A második helyen csere történt 2021-ben 2020-hoz képest, a Huawei helyett már a Samsung következik az Apple eladásai után. A dél-koreai cégnek jól sikerült a váltás Tizenről Wear OS-re a Google-partnerség keretében, többek közt ennek sikere miatt már a piac 10, 2 százalékát viszi az egy évvel ezelőtti 8,9 százalékhoz képest. A Huawei eladásai viszont látványos csökkentek, vélhetően az amerikai szankciók következtében. Hiába jelent meg a kínai vállalat több új modellel és egy gyerekeknek szánt okosórával is, eredménye a piac eladásainak 2020-as 10,7 százaléka helyett már csak a 7,7 százalékát jelentette 2021-ben. Ezek után sorakozik fel a gyerekórákra fókuszáló imoo (5,2%), az erősödő Amazfit (5,1%), a speciálisabb sportokat célzó Garmin (4,6%), a nagy átalakulásban lévő Fitbit (3,8%), majd a Lite verziókkal előrukkoló Xiaomi (3,6%).

Forrás: Counterpoint

Egyelőre a sor végén helyezkedik el, de elég nagy ugrással került 9. helyre a Noise. A márka a teljes piac eladásainak 2,6 százalékát adja, miközben első helyezett a gyorsan növekvő indiai piacon, főleg olcsó és középkategóriás modelljeivel. Az okosóra eladások tortájából India 2020-ban még csak 3 százalékot harapott ki, 2021-ben viszont már 10 százalékot - míg Észak-Amerika a piaci eladások 33 helyett már csak 30 százalékát, Kína pedig 27 helyett 24 százalékát fedi le. Indiában jelenleg nagyjából 80 okosóra márka van jelen, amelyek közül 10 márka a tavalyi évben jelent meg. A helyi gyártók az indiai piac háromnegyedét uralják, kevés teret hagyva a nagyobb világszinten ismert márkáknak. Az indiai piacban van még potenciál, ami további átalakításokat hozhat a globális piaci szállítások kimutatásaiban.