Így vesztette el ártatlanságát a svédek ékköve

Csoportos kereset jogintézményén belül pénteken perbe fogták az Egyesült Államokban a mobilhálózati berendezéseket - tipikusan bázisállomás-komponenseket és maghálózati elemeket - gyártó és forgalmazó svéd Ericssont, illetve annak több felsővezetőjét, így egyebek mellett Börje Ekholm vezérigazgatót és Carl Mellander pénzügyi vezérigazgató-helyettest. A felperesek szerint a cégvezetők félrevezethették a befektetőket a vállalat iraki tevékenységét illetően - az Ericsson eddigi legmélyebb válságát okozó korrupciógyanús ügyletek kapcsán.

ROZSDÁS SVÉDACÉL

A svédek potenciális korrupciógyanús ügyleteit 2013-ban kezdte vizsgálni az Amerikai Tőzsdefelügyelet, 2015-ben pedig az amerikai igazságügyi minisztérium is vizsgálatot indított hogy kiderítse, megfelelt-e a svéd gyártó az amerikai korrupcióellenes törvényeknek, valamint saját, belső etikai kódexének.

A nyomozás során kiderült, a cég 2000 és 2016 között a fenti szabályozásokat számos ponton megszegte, a kormányzati személyek megvesztegetésétől a könyvelési adatok meghamisításáig. A vállalat azt is beismerte, külső ügynökökön és tanácsadókon keresztül fizetett le hivatalnokokat Kínában, Dzsibutiban, Vietnámban, Indonéziában és Kuvaitban is.

börje ekholm

A leghosszabb ideig Kínában folytak a vesztegetések, ott a teljes vizsgált időszakban, azaz csaknem 17 éven keresztül fizettek az Ericsson leányvállalatai kenőpénzeket hivatalos személyeknek, összesen több millió dollár értékben - ebből utazásokat és különböző ajándékokat finanszíroztak, illetve fiktív szolgáltatásokért fizettek jelentős összegeket.

Az Ericssonra 2019 decemberében kirótt, egymilliárd dollárt meghaladó büntetés két fő részből tevődött össze: a cég, miután együttműködött az amerikai hatóságokkal a vizsgálat során a megelőző három évben, az igazságügyi minisztériummal kötött megállapodása szerint 521 millió dolláros büntetést fizet ki - cserébe pedig a hatóságok elengedik a potenciálisan kirótt, bűncselekményekre vonatkozó vádakat a cég ellen.

Ezzel párhuzamosan a vállalat további 540 millió dollár büntetést fizetett ki az amerikai Tőzsdefelügyelet számára, a vesztegetési ügyek következményeként. Ahogy Steve Peikin, a felügyelet végrehajtói divíziójának társigazgatója elmondta, a cég éveken keresztül folytatta több kontinensen átívelő vesztegetési kampányát, a Tőzsdefelügyelet pedig mindent megtesz, hogy a későbbiekben hasonló eset ne következhessen be. A hatóság ezért egy külső, független vizsgálati testületet is felállít, amely a vállalat tevékenységét tartja majd szemmel.

SZOMORÚ FEJEZET

A vállalat 2016-ban kinevezett vezérigazgatója, Börje Ekholm az ügy akkori lezárásakor úgy nyilatkozott, az eset "szomorú fejezet" a cég történetében, és burkoltan arra is utalt, hogy a korábbi vezetés nem feltétlenül tett meg mindent, hogy a vizsgálat a lehető leggyorsabban eredményt hozzon.

A most indult per arra utal ugyanakkor, hogy Ekholm sem feltétlenül volt olyan együttműködő, amennyire korábban tűnt, legalábbis a 2019-ben lefolytatott belső vizsgálat bizonyos elemeit "elfelejtette" megosztani a nyilvánosággal, illetve a hatóságokkal. Ez a vizsgálat ezúttal a cég iraki tranzakcióit vette nagyító alá, melynek során kiderült, hogy a svéd multi áttételesen az Iszlám Államnak is juttathatott pénzt azért, hogy a szervezet által kontrollált szállítási útvonalakat használhassa.

A februárban (újra) kirobban vesztegetési ügy rendkívüli módon beárnyékolta a skandináv üzleti etikát és kultúrát máig teljes mértékben magáénak valló Ericssont. Az újabb botrányt a jelek szerint a befektetők sem díjazták, a cég február óta elveszítette piaci értékének mintegy harmadát.