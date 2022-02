Készülniük kell az USA-ba utazóknak az ottani 3G lekapcsolásra

A mobilszolgáltatók 3G-s lekapcsolási kampánya nem csak Magyarországon, hanem globálisan is javában zajlik, egyes országokban pedig a folyamat egészen előrehaladott állapotban van vagy már éppen le is zárult bizonyos szolgáltatóknál. Az Egyesült Államok harmadik legnagyobb mobilszolgáltatója, az AT&T Mobility február 22-én kapcsolja le végérvényesen 3G-s hálózatát, mely az országba utazó, illetve jelenleg ott tartózkodó, roamingszolgáltatást igénybe vevő magyarokra is hatással lesz.

A február 22-i dátumot követően ugyanis a roamingszolgáltatás keretén belül a Vodafone Magyarország, a Magyar Telekom és a Telenor (Yettel) előfizetőinek készülékei - amennyiben automatikusan az AT&T hálózatára csatlakoznak - kizárólag 4G- (vagy 5G) alapú szolgáltatást kaphatnak, ám mivel roamingkörnyezetben a VoLTE-hívások nem támogatottak, ezért a beszédhívás- és SMS-küldés ebben az esetben nem lesz elérhető az ügyfelek számára.

A magyar mobilszolgáltatók közül a Vodafone Magyarország és a Telenor egyaránt azt javasolja az Egyesült Államokba utazó ügyfeleinek, hogy az automatikus hálózatválasztás helyett a beutazást követően állítsák be úgy a készülékeiket, hogy az kizárólag a T-Mobile USA hálózatán barangolhasson - majd hazautazáskor értelemszerűen ne felejtsék el visszaállítani az automatikus üzemmódot. Bár a legnagyobb hazai mobilszolgáltató, a Magyar Telekom nem részletezi külön a jelenséget, vélhetően ebben az esetben is ugyanez a megoldás a célravezető.

A mintegy 100 millió előfizetővel rendelkező AT&T 3G-s sunsetjének szekunder hatásai ismételten ráirányítják a figyelmet arra, milyen anomáliákat okozhat az, hogy roaminghelyzetben a 4G-s hálózatok a legtöbb esetben nem vehetők igénybe hagyományos, adatalapú hanghívásokhoz.

Ráadásul a jelenség a globális 3G-lekapcsolások sokasodásával egyre szembeötlőbb lesz, jóllehet az AT&T abból a szempontból speciális helyzetben van, hogy az operátor 2G-s hálózata már évekkel ezelőtt megszűnt, így a szolgáltató hálózatán roamingoló mobilok 2G-re sem tudnak visszaváltani a hívások bonyolításához.