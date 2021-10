Kampánnyal véd a hatóság a 3G-armageddontól

A 4G-hálózatok szinte teljes lefedettsége és az 5G rohamos terjedése nyomán világszerte egyre több szolgáltató dönt a 3G hálózatok kivezetése mellett Európában, ami Magyarországon is időszerű. A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (HTE) hibrid konferenciáján szeptember 30-án Budapesten az egyesület szakemberei mellett állami oldalról a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), a piaci szereplők közül pedig a legnagyobb távközlési szolgáltatók a (Magyar Telekom, a Telenor és a Vodafone) vettek részt.

A magyar hírközlési hatóság az európai szabályozási alapelvekkel összhangban technológiasemlegesen szabályozza a frekvenciahasználatot. Nem sürgeti, de nem is akadályozza az átállást – hangsúlyozta Kollár Péter, az NMHH szakértője. A hatóság várakozásai szerint, Magyarországon 2022 és 2023 között következhet be a 3G lekapcsolása, melyet a szolgáltatók korábbi kommunikációja is megerősít.

új, akkor még 3G-s szolgáltatáshoz épülő torny épül algyő határában (fotó: HWSW)

Arról, hogy a hatóság a folyamatban semmilyen koordinátor szerepet nem kíván vállalni, már korábban nyilatkozott a szervezet elnöke, Dr. Karas Monika, aki egy a HWSW-nek a témában adott interjújában határozottan közölte, hogy ebben a témában pusztán versenyjogi aspektusok miatt sem lehetne egyeztetniük a mobilszolgáltatóknak.

A konferencián a három érintett mobilszolgáltató képviselője is beszámolt terveiről. Taszner István, a Magyar Telekom vezetéknélküliágazat-vezetője hangsúlyozta, a hálózatváltás költséghatékonysági döntés. Csaba Tamás, a Telenor Magyarország hálózati stratégiai tanácsadója kiemelte, a folyamat idő- és munkaigényes, ezért terveik szerint a két érintett, általuk használt frekvenciasávban nem egyszerre szüntetik be a 3G-technológia támogatását.

Kovács Ákos, a Vodafone termékfejlesztési igazgatója a vállalat németországi tapasztalataiból szemezgetett abban bízva, hogy azok tanulságosak lehetnek itthon is.

A Telekom és a Telenor egyaránt szeptemberben közölte, hogy az előkészületeket követően jövő év második felétől kezdve megkezdi az UMTS hálózat fokozatos lekapcsolását, a Vodafone részéről ugyanakkor nem hangzott el konkrétabb időpontterv - vélhetően ennek az az oka, hogy a piros szolgáltató jelenleg versenytársainál jobban támaszkodik a 3G technológiára, így a lekapcsolás is nagyobb ügyfélkört érinthet.

Az átállásban külön figyelmet érdemelnek a pénztárgépek, mert mintegy negyven százalékuk 3G-n kommunikál jelenleg, de biztosított, hogy azok a 3G lekapcsolása után is zavartalanul működjenek tovább – fejtette ki Mizsányi Attila, a NAV digitális ellenőrzési osztályvezetője. A készülékek alacsony adatforgalmát ugyanis a 2G, illetve a 2,5G (Edge) is meg tudja oldani.