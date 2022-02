Kártérítési per indult a Google ellen Európában

Ahogy arra számítani lehetett, kisebb lavinát indított az Európai Unóban, hogy az Európai Unió Bíróságának Törvényszéke tavaly novemberi fellebviteli ítéletében fenntartotta, hogy az Európai Bizottság jogosan bírságolta meg 2,4 milliárd euróra 2017-ben a Google-t, amiért a cég az árösszehasonlító-szolgáltatások piacán versenyellenes magatartást folytatott.

Részben a másodfokú ítélet alapján felépített jogalapra hivatkozva most egy svéd versenytárs, a PriceRunner nyújtott be kártérítés iránti kérelmet az illetékes bíróságon, 2,1 milliárd euró megfizetésére vonatkozóan. A PriceRunner jogászai szerint a Google az évek során az EU által is megállapított versenyellenes magatartásával súlyos károkat okozott a cégnek és a fogyasztóknak egyaránt.

A 2017-es döntést megelőző vizsgálat igazolta, hogy a Google a keresőmotorok piacán élvezett dominanciáját arra használta, hogy egy másik Google-termék, az árösszehasonlító szolgáltatások között versenyző Google Shopping számára előnyt szerezzen, ezzel pedig megsértette az uniós versenyügyi normákat.

Az ügyet lezáró határozatban foglalt előírások szerint a Google köteles azonos elbírálás alá venni a saját összehasonlító szolgáltatását és a versenytársakét, illetve keresőtalálatok között azonos algoritmusok ("folyamatok és metódusok") alapján kell rangsorolnia és köteles a Bizottság felé bemutatnia, hogy ezt hogyan implementálja.

A cég ezeknek a feltételeknek határidőben eleget is tett, illetve saját állítása szerint a piac azóta valósággal virágzik, hiszen az azóta eltelt időszakban több mint 700 árösszehasonlító szolgáltatás több milliárd kattintást generált.

Az Alphabet ezzel együtt sem hagyta annyiban az ügy lezárását, mely januárban újabb fellebviteli szakaszába ért, ezúttal már a Kúria előtt.