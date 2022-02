Ezt lehet tudni a március 8-án érkező HBO Maxról

Pontosnak bizonyultak az előzetesen kiszivárgott információk, március 8-án 15 európai országban, köztük Magyarországon is elérhetővé válik az HBO Max online előfizetéses videostreaming-platform, mely a régiónkban különösen népszerűnek számító, elsők közt megjelenő SVOD-platformot, az HBO Go-t váltja majd. A szolgáltatás havi díja ugyan valamivel magasabb lesz az elődhöz képest, ezért cserébe azonban a katalógus jelentős bővítésével és a jobb minőségű tartalmakkal kárpótol a WarnerMedia.

Az HBO Max a Netflix-szel ellenétben továbbra is egyetlen díjcsomaggal lesz elérhető Magyarországon (illetve az összes többi országban és régióban), a hazai induló havi díjat 2390 Ft-ban határozták meg, melynek harmadát a március 8. és 31. között regisztrálók számára "örökösen" elengedi a cég. A havi 1590 Ft-os előfizetési díj vonatkozik a korábbi HBO Go ügyfelekre is, akik március 8-tól automatikusan HBO Max előfizetővé válnak. A konstrukciókat illetően újdonság, hogy április 1-jétől megjelenik az éves előfizetési díj is, mely 12 havi elérést biztosít nyolchavi díjért cserébe (18990 Ft-ért).

Az előfizetés korlátlan eszköz regisztrálására, legfeljebb három párhuzamos streamre és öt nézői profil létrehozására ad lehetőséget.

Az Egyesült Államokban 2020. májusában megjelent HBO Max tartalomkínálata lényegesen szélesebb, mint az HBO Go-é, mely korábban kizárólag az HBO mozicsatornák lineáris kínálatában megjelent külsős vagy saját kiadású tartalmakra korlátozódott. Ezzel szemben az HBO Max-on egyetlen közös felületen jelennek meg a Warner Bros., az HBO, DC, a Cartoon Network és a Max Originals új sorozatai és filmjei, köztük a Warner Bros. mozifilmjei - utóbbiak ráadásul már 45 nappal a mozipremier után.

Az HBO Max eszközök és platformok széles skáláján lesz elérhető, többek között okostévéken (bizonyos Samsung, LG és Android TV platformon), streaming eszközökön (Apple TV 4K és Google Chromecast), játékkonzolokon (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One és Xbox Series X|S), mobiltelefonokon és táblagépeken (iPhone, iPad, iPod Touch és Android), valamint online a http://www.hbomax.com weboldalon. Az HBO Max - akárcsak az HBO Go - több operátor partnereken keresztül is elérhető lesz.

Az HBO Max a tartalmak minőségét tekintve is előrelépést kínál majd az HBO Go-hoz képest, számos esetben mind a képi megjelenítést, mind pedig a hangsávot illetően. Így a katalógus bizonyos címei elérhetők lesznek 4k felbontásban HDR vagy Dolby Vision támogatással (megfelelő megjelenítő szükséges), illetve akár Dolby Atmos hangzással. A Netflix stratégiájával szemben a jobb minőségű tartalmakért nem kell magasabb havi díjat fizetni.

A kelet-európai terjeszkedés mellett az HBO Max - a többi globális SVOD-szolgáltatóval együtt - igyekszik minél több régióra és országra kivetni a hálóját - a szolgáltatást a tervek szerint 190 országban teszik majd elérhetővé 2026-ra. Hazánkban ugyanakkor nem az HBO Max lesz az egyetlen új streaming platform 2022-ben, hiszen érkezik a SkyShowtime és a Disney+ - utóbbi a nyáron teszi elérhetővé a szolgáltatást a magyar nézők számára is.