Hamarosan saját Google eszközeink közt is megoszthatunk fájlokat

Tovább dolgozott a keresőóriás az AirDrop vetélytársának szánt Nearby Share közeli fájlmegosztási funkcióján, így a közeljövőben saját Chrome OS eszközeink közötti megosztásra is használhatjuk majd azt. A Nearby Share segítségével különböző tartalmak megosztásakor egyszerűen felfedezhetők a közeli készülékek, és küldhető fájl a megcélzott telefonra. A több felhasználói fiókot érintő fájlcsere esetén a címzett értesítést kap a dokumentum vagy fotó érkezéséről, és dönthet annak fogadásáról.



Várhatóan a Nearby Share menüje fog kiegészülni a "küldd a saját készülékedre" lehetőséggel, amelyet a Chrome Story feldezett fel. Ezzel a Self Share megoldással a felhasználó saját készülékei között oszthat meg fájlokat, a jelenleg szokásos technikák, úgy mint az önmagának való email küldés vagy felhős fájlfel(-le)töltés helyett. Méghozzá a fejlesztői megjegyzés szerint a funkció "zökkenőmentes megosztást tesz lehetővé a felhasználó saját eszközei között.





Egyelőre a pontos részleteket nem tudni, például hogy szükség lesz-e ebben az esetben is jóváhagyásra. Az viszont valószínűnek tűnik, hogy a küldő és fogadó eszközön is be kell jelentkezni Google fiókkal. A közeli fájlátvitelt Bluetooth-ról, Bluetooth LE-ről, WebRTC-ről vagy peer-to-peer Wi-Firől is meg lehet tenni. Azonban még akár hónapokba is telhet, míg a megoldás átmegy a Chrome OS Canary fázison, majd eljut a felhasználók eszközeire.



Úgy látszik, a Google komolyan dolgozik a CES-en tett fogadalmán, hogy az androidos, Chrome OS-es eszközök, sőt még a Windows PC-k közötti üzenetszinkronizálás és fájlmegosztás is sokkal zökkenőmentesebb legyen. Ebben a Google megoldásai még ténylegesen elmaradnak az Apple termékek ökoszisztéma-élményétől, de legalább már látszódnak a Google javító szándékú törekvései.